Hayden Christensen volverá a ser Darth Vader en la miniserie de Obi-Wan Kenobi

Se avecina una fuerte perturbación en la fuerza. La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, anunció durante la sesión para inversores de Disney que la estrella de las precuelas de la saga "Star Wars", Hayden Christensen, retomará su papel de Darth Vader en la miniserie centrada en Obi-Wan Kenobi que prepara Disney+.

Hayden Christensen volverá a interpretar a Darth Vader

Según informa Variety, la serie de Obi-Wan, que estará protagonizada por Ewan McGregor, arrancará diez años después de los dramáticos eventos de "La venganza de los Sith". Como recordarán los fans, el film mostró la transformación del padawan Anakin Skywalker en el señor sith Darth Vader. Eso sí, queda por ver si veremos a Christensen sin la máscara de Vader o se marcará un 'The Mandalorian' porque recordemos que el personaje necesita el casco para respirar.

El ascenso del aterrador personaje previo a los hechos narrados en la primera película de la saga, "La guerra de las galaxias", ha sido narrado por varios cómics de "Star Wars" y pudimos vislumbrar su poder en "Rogue One", así que los responsables de la serie tienen material de sobras para mostrarnos qué ha sido de Vader.

La galaxia continúa expandiéndose

Disney ha aprovechado la conferencia para anunciar un aluvión de proyectos como 'Andor', el spin-off de "Rogue One" protagonizado por Diego Luna como Cassian Andor, un spin-off de Ashoka Tano con Rosario Dawson y una serie de "Rangers of the New Republic", estas dos últimas del creador de "The Mandalorian", Jon Favreau, y de Dave Filoni, creador y productor ejecutivo de "Star Wars" desde hace mucho tiempo.