Disney lanzará el servicio de streaming Star en febrero

Disney ha revelado durante un evento para sus inversores más detalles sobre el lanzamiento internacional de Star, su nuevo servicio de streaming, que aterrizará como una marca dentro de su plataforma Disney+ en Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur el próximo 23 de febrero, y en America Latina en junio de 2021.

Logo de Star, el nuevo servicio de Disney

Rebecca Campbell, presidenta de Operaciones Internacionales y Directo al Consumidor de The Walt Disney Company anunció que la incorporación de ese nuevo servicio comportará un incremento en el precio de Disney+, que pasará de 6,99 euros actuales a 8,99 euros al mes en Europa continental.

Según Campbell, el servicio incluirá series de televisión y películas de Disney Television Studios y FX, así como el catálogo de Disney. "Añadirá una colección sólida de nuestras mejores películas y series originales de entretenimiento para todos los públicos", afirmó la directiva.

Contenido más adulto

Star será un servicio más orientado a los adultos con contenido de ABC, FX, Freeform, Searchlight y 20th Century Studios. Básicamente, será un servicio similar a Hulu que, como declaró recientemente el director general de Disney, Bob Chapek, "no es una marca conocida" fuera de los EE. UU. Una diferencia, sin embargo, es que no incluirá contenido agregado de terceros como sí sucede con Hulu y, en cambio, se enfocará en las series y programas de Disney, así como en aquellos que no entran en otros acuerdos de licencia a nivel mundial.

Chapek hace unos meses que pretendían utilizar la plataforma técnica de Disney+ para ofrecer contenido que ya poseen y distribuirlo bajo una marca internacional que ya conseguido hacerse muy popular en poco tiempo. Sin embargo, Star tendrá que enfrentarse al mismo problema que arrastra Disney+ desde su estreno y es que mucho de su contenido está esparcido por diversos servicios y cadenas en cada país y no tendrá más remedio que esperar a que finalicen los diferentes acuerdos de distribución para poder incluirlos en su catálogo.