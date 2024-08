HBO y BBC coproducirán 'First Day on Earth', la serie de Michaela Coel tras el éxito de 'Podría destruirte'

Por Joan Centelles Martínez |

HBO y la BBC unirán sus fuerzas para coproducir la serie dramática 'First Day on Earth', un nuevo drama original creado por la multipremiada Michaela Coel, conocida por 'Chewing Gum' y 'Podría destruirte', de HBO. Además de creadora, Coel se implica en el proyecto como protagonista y como productora ejecutiva, junto a Jesse Armstrong, Phil Clarke y Roberto Troni..

Michaela Coel en 'Podría destruirte'

En cuanto a los detalles de su producción,. Otro aspecto que podemos conocer ya son los primeros trazos de la historia que contará la serie. Según cuenta la sinopsis, ". El trabajo se le ha acabado y su relación no va a ninguna parte. Por eso, cuando le ofrecen trabajar en una película en Ghana (África Occidental), la tierra natal de sus padres, donde vive su padre, del que está distanciada,".

Sin embargo, cuando llega, "ni el trabajo ni su padre resultan como ella esperaba, y pronto Henri tiene que enfrentarse al peligro y la hipocresía, entablar nuevas amistades, perder sus ilusiones y redescubrir su identidad, algo que podría hacerla más fuerte, pero que también podría romperla". Respecto a este relato que seguirá la serie, Coel ha expresado: "'First Day on Earth' es otra historia muy personal para mí que espero que enganche a espectadores de todo el mundo, y estoy deseando que el público emprenda el viaje de Henri con ella".

Michaela Coel en 'Podría destruirte'

Coel se muestra "encantada de volver a trabajar con VAL, HBO y BBC", y es que con estos ya colaboró en 2020 en 'Podría destruirte', el proyecto con el que consiguió el premio Emmy al Mejor Guion de una Miniserie y que también se alzó con la victoria del premio a la Mejor Supervisión Musical. "Viendo el buen gusto, cuidado y experiencia que combinan, siento que nuestra serie está en buenas manos", ha expresado. Por su parte, Amy Gravitt, vicepresidenta ejecutiva de HBO & Max Comedy Programming, ha dicho: "Las palabras de Michaela tienen la capacidad de transportar al lector de una forma única. Estoy encantada de tener la oportunidad de continuar la aventura que comenzó con 'Podría destruirte' (...) Con Henri como guía, 'First Day on Earth' es tan lírica como visceral en su exploración de la idea de hogar".

"Michaela ha creado otra serie imprescindible"

"Estamos encantados y nos sentimos muy afortunados de que Michaela eligiera traernos su brillante nueva serie, después de la extraordinaria experiencia que tuvimos trabajando juntos en 'Podría destruirte' (...) Como siempre ocurre con Michaela, es a ratos chocante, divertida e inolvidable, y lo hace con su inimitable estilo", han expresado Phil Clarke y Robert Troni, de Various Artists Limited (VAL). Lindsay Salt, directora de BBC Drama, reconoce que siempre ha admirado a Coel y que 'Podría destruirte' es una de las razones por las que quiso trabajar en la BBC, y añade: "En 'First Day on Earth', Michaela ha creado otra serie imprescindible: una narración realmente original, sincera, hilarante, poética y contada de una forma que sólo Michaela puede hacer. Estoy deseando que todo el mundo la vea".