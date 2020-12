'The Flight Attendant', renovada por una segunda temporada

'The Flight Attendant' cerró su primera temporada apenas hace un día, pero HBO Max no quiere esperar más para su próximo vuelo y ya ha anunciado la renovación de la serie por una segunda temporada. A pesar de que la ficción fue concebida como una miniserie, su éxito ha sido tan rotundo que el servicio de streaming no ha podido dejar pasar la oportunidad de continuar su historia.

Kaley Cuoco en 'The Flight Attendant'

La ficción, protagonizada por Kaley Cuoco, ha conseguido sorprender con su mezcla de misterio, thriller y comedia negra. Sus ocho primeros episodios, disponibles en HBO España, se basan en la novela homónima de Chris Bohjalian, pero el libro, al menos por ahora, no tiene continuación así que los responsables de la serie podrán hacer volar su imaginación para crear una nueva historia para su protagonista.

El drama ha sido una inesperada sorpresa para acabar el año seriéfilo. Cuoco, que venía de 'The Big Bang Theory' y es productora de la serie, ha conseguido que nos olvidemos de Penny y su nombre ya empieza a sonar como posible candidata para la temporada de premios de 2021. "Estamos muy emocionados con la respuesta tan positiva de la gente a nuestra serie y, en particular, con el increíble interpretación de Kaley Cuoco", afirman Greg Berlanti y Sarah Schechter, productores ejecutivos del proyecto.

¿Una nueva vida para Cassie?

'The Flight Attendant' arranca con Cassie Bowden, una asistente de vuelo que bebe demasiado, que se despierta tras una noche de fiesta junto a un pasajero rico (Michiel Huisman) en el hotel equivocado y en la cama equivocada, junto a un hombre muerto y sin saber cómo llegó allí. En su intento por resolver el asesinato para demostrar su inocencia, se ve enredada en una red letal de mentiras.

En cuanto a los nuevos episodios, Cuoco declaró recientemente en una entrevista para The Hollywood Reporter que en principio empezarían a rodar más o menos en esta misma época del año de 2021 con la esperanza de que la situación se haya calmado. "Me gustaría mantenerla libre de COVID", confesó la actriz, que también ofreció algunos detalles sobre hacia dónde podría ir la nueva temporada. "Veremos a Cassie intentado llevar una vida sobria, pero eso no sucederá. El trauma al que se enfrentó durante treinta años no desaparecerá de la noche a la mañana. ¿Qué habrá aprendido? ¿Cómo será su vida como asistente de vuelo?".