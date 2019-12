Los desafíos de Kaley Cuoco en el exigente rodaje de 'The Flight Attendant': "Nunca he trabajado así"

Kaley Cuoco ha vivido un año de lo más intenso. Tras despedirse de Penny en la temporada final de 'The Big Bang Theory', la actriz prestó su voz a la irreverente protagonista de 'Harley Quinn' y ahora está inmersa en el rodaje de su nueva serie, 'The Flight Attendant', en la que ejerce de protagonista y productora ejecutiva. Esa doble responsabilidad le ha estado robando el sueño últimamente a Cuoco, que ha decidido arrancar una serie en Instagram TV para compartir sus penurias.

Kaley Cuoco en 'The Big Bang Theory'

El formato, titulado "Wake Me Up Before You Cuoco", ha vivido su peculiar estreno con un vídeo de cuatro minutos en el que la actriz, recién levantada, habla de los retos que ha supuesto este nuevo proyecto: "Quedan pocos días antes de las vacaciones. Nunca he trabajado así y me encanta. Me levanto a primera hora de la mañana." Tanto es así que ha reconocido ser la última en abandonar el set, aparte del "increíble" equipo técnico.

Mientras derramaba parte de su café matutino mientras presumía de colección de tazas navideñas, Cuoco exponía las dificultades que implicaban esas tempranas citaciones: "Ha sido desafiante intentar despertarme antes para ir a yoga y hacer ejercicio." Sin embargo, no entra en detalle acerca de su labor en el propio set, donde se encarga de dar vida a Cassie, una auxiliar de vuelo que despierta junto a un cadáver en Dubai sin ningún recuerdo de lo sucedido.

La irrupción de HBO Max

La propia Cuoco se hizo con los derechos de la novela homónima en la que está basada la serie, cuyo estreno está previsto para 2020 en HBO Max, la plataforma de streaming que WarnerMedia lanzará en mayo. En el reparto está acompañada por Michiel Huisman, Colin Woodell, Rosie Perez y Zosia Mamet, mientras que en la producción cuenta con la colaboración inestimable de Greg Berlanti, padre del Arrowverso y una de las figuras más influyentes de la televisión actual.