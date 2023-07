Huelga de actores: los cirujanos plásticos de Hollywood no paran de trabajar estos días

Por Diego López |

La huelga de actores y guionistas está cambiando a una ciudad tan dependiente de este negocio como Los Ángeles. Si el parón de los guionistas hace varias semanas, en pleno verano, ya comenzó a trastocar la vida de Hollywood, han sido los actores los que han terminado de modificar el patrón de una ciudad que apenas acababa de salir de la crisis del coronavirus.

Y es que estamos ante una huelga muy peculiar. No sólo es la primera vez que actores y guionistas paran desde los años sesenta, es que. Y aunque todos los actores han dejado de trabajar y hacer promoción por órdenes del Sindicato de Actores SAG, no todos están viviendo la huelga de igual manera. Hace unos días los medios especializados analizaban. Porque grabar un vídeo de solidaridad desde tu hotel de cinco estrellas en París o desde un yate en Ibiza quedaba demasiado frívolo. El decoro obliga esta vez a no presumir de vacaciones en redes sociales.

Mientras, el sector de la hostelería también lo está pasando mal. Estiman caídas de entre un 5% y 20% en función de los lejos que estuvieran los locales de los sets o si se encargaban del catering de alguna producción. En los restaurantes más caros y selectos, la problemática es parecida a la de las vacaciones, ningún actor famoso quiere ser fotografiado gastándose centenares de dólares en una cena mientras sus compañeros no tienen trabajo para comer. Y todo esto después de la pandemia que ya arrasó con muchos de estos negocios.

Al final es, sobre todo, una cuestión de números. El sindicato de guionistas apenas cuenta con 11.500 miembros que dejaron de trabajar el 2 de mayo de 2023. El de actores, en cambio, supera los 160.000 afiliados, y sus acciones se dejan notar mucho más en la ciudad.

Aprovechando para hacerse unos retoques

Eso sí, la huelga no está hundiendo todos los negocios de Hollywood. Hay un gremio que no para de trabajar desde hace unos días: los cirujanos plásticos. El doctor Ben Talei, del Centro Plástico de Cirugía de Beverly Hills, aseguró este sábado a TMZ que lleva está trabajando los siete días de la semana desde hace un tiempo. Sus clientes son, sobre todo, actores de primera y segunda línea, los que pueden permitirse este tipo de operaciones y tratamientos.

El plan es sencillo, aprovechar la huelga y que van a desaparecer de la opinión pública para que la operación y especialmente la recuperación, no se note. El doctor Talei asegura incluso que muchos de estos famosos han elaborado un plan de diferentes operaciones en función de lo que dure la huelga: a mayor duración, más bisturí, cuanto menos dure, más tratamientos menos intrusivos. ¿Los favoritos? Retoques en la nariz y los párpados.