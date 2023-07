Los premios Emmy 2023 se posponen a causa de las huelgas de actores y guionistas

Por Cèlia Gallego |

La ceremonia de entrega de la 75ª edición de los Premios Emmy, que estaba programada para el próximo 18 de septiembre, se ha pospuesto debido a la huelga de guionistas y actores. La Academia de la Televisión llevaba semanas en contacto con los sindicatos WGA y SAG-AFTRA para buscar de alternativas, pero finalmente se ha decidido aplazar el evento sin fecha a la espera de que la situación se normalice y los estudios se sienten a negociar.

Premios Emmy

No obstante, Fox, la cadena que este año se encargaba de emitir la gala, no se habría quedado con los brazos cruzados y actualmente estaría buscando una fecha idónea para cuadrar su programación de la próxima temporada. Según los rumores,, después de los Globos de Oro que se celebrarán el 7 de enero, con la esperanza de que para entonces las huelgan hayan finalizado. Sin embargo, no les será nada fácil encontrar un hueco entre los partidos de la NFL y algún que otro evento televisado ya programado.

Si la Academia de Televisión y Fox hubiesen decidido mantener la fecha del 18 de septiembre, corrían el riesgo de encontrase con una sala casi vacía, y con el problema añadido de que 25 de los premios otorgados durante la emisión de los Emmy de 2022 fueron para actores o guionistas. Las reglas de SAG-AFTRA exigen que los actores no pueden hablar ni promocionar sus trabajos realizados para las empresas en huelga, y eso incluye una entrega de premios como la de los Emmy. En el caso de los guionistas, miembros del sindicato WGA también se suelen encargar de escribir material para la gala tanto para su conductor como para los presentadores que entregan los premios que, a la postre, suelen ser actores.

En el aire

Este aplazamiento es el primero que sufren los premios Emmy en más de dos décadas. En 2001, la Academia de la Televisión y CBS se vieron obligados en retrasar la ceremonia a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, en aquel momento el aplazamiento fue de apenas un mes.

De cualquier modo, la segunda fase de votación de los Emmy sigue adelante tal y como se planificó y los miembros de la Academia de la Televisión podrán empezar a votar a partir del próximo 17 de agosto, independientemente de si la gala de entrega se celebrase este año o si finalmente se trasladase a 2024.