Por Fernando S. Palenzuela |

La huelga de actores y actrices es ya una realidad en Estados Unidos. Tras romperse todas las negociaciones en la madrugada del 12 al 13 de julio por la incapacidad de la AMPTP y SAG-AFTRA de llegar a un acuerdo, a la mañana siguiente Fran Drescher, presidenta del sindicato, dio una rueda de prensa en la que daba por iniciados los paros y compartía aquello que los intérpretes podrían o no hacer.

'La Casa del Dragón'

La huelga de guionistas ya estaba provocando varios contratiempos en muchas de las producciones audiovisuales, pues hasta en la fase de rodaje son necesarios para poder reescribir sobre la marcha. No obstante,. Según indica la guía de SAG-AFTRA, solo tendrán cabida, entre un pequeño abanico, aquellos programas en los que los actores acudan como invitados o concursantes o las telenovelas, que se rigen por otro lado.

Sin embargo, sí hay una serie estadounidense que continuará grabando: 'La Casa del Dragón'. La ficción de HBO, pese a su producción en Estados Unidos, está compuesta por un reparto mayoritariamente británico. Este no se rige por SAG-AFTRA, sino que cuenta con Equity, por lo que no se ven afectados por la huelga de Hollywood. En suma, aquellos intérpretes afiliados al sindicato estadounidense que trabajan bajo contratos de Equity deben continuar trabajando, tal y como indica un comunicado de la organización británica. La segunda temporada de la precuela de 'Juego de Tronos' no es la única que seguirá en activo, sino que 'Industry', también de HBO, ha sido capaz de sortear la huelga de intérpretes, según informa Deadline.

Condiciones restrictivas en Reino Unido

Equity ha mostrado en un comunicado su solidaridad con sus compañeros estadounidenses. Sin embargo, las restrictivas leyes de Reino Unido impiden que se sumen a la huelga como gesto de unión con SAG-AFTRA, pues podrían sufrir acciones legales. "La legislación de relaciones industriales en el Reino Unido es draconiana y, a menudo, se la considera la más restrictiva en el mundo occidental", señala el escrito a modo de denuncia. "Los obstáculos intrincados y perniciosos que enfrentan todos los sindicatos en el Reino Unido son una vergüenza nacional y necesitan una reforma urgente".