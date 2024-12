Por Pablo Fernández Pérez |

La temporada número 15 de 'La que se avecina' está dando grandes momentos a sus fans, sirviéndose en gran parte del metahumor hacia otras series como 'Aquí no hay quien viva' o con diferentes ejemplos de guiños. Como ya recogió FormulaTV, una de las escenas más comentadas fue cuando el personaje de Loles León parodió a Concha, de 'Aquí no hay quien viva': "¡Soy Menchu, entro!".

Hovik Keuchkerian en 'El hormiguero'

En este caso,. El actor de ' La Casa de Papel ', en una entrevista que se le hizo en el festival Serializados, aseguró queporque "le condicionan"., aseguraba Keuchkerian.

En el capítulo número 5 de 'La que se avecina', Sergio Arias se encuentra haciendo de jefe de estudios en una serie llamada 'Zorreo en el recreo', junto con Lola Reynolds (Macarena Gómez). Llegado un momento, cortan la escena que estaban representando y el director se dirige muy enfadado a Arias: "¿Y tú, por qué no estás agobiado? Aquí pone entre paréntesis 'Eduardo: agobiado'". La respuesta del personaje no es otra que: "Yo es que tacho las acotaciones. Me gusta hacer mío el personaje".

Ese método no sienta muy bien

El director, al oír lo que decía Sergio Arias, tuvo una reacción bastante vehemente: "Es que no es tuyo. Di tus putas frases y lee las putas acotaciones que nos quedan 40 putas páginas. ¿Estamos? (...) ¡Putos actores! Me tenéis hasta los huevos". Esta reacción por parte del personaje del director podría interpretarse como una representación de lo que muchos guionistas, entre ellos Alberto Caballero, cocreador de 'La que se avecina', pudieron pensar al escuchar las declaraciones de Hovik Keuchkerian.