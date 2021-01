'Insecure' finalizará con su quinta temporada

'Insecure' llegará a su fin tras cinco temporadas. HBO ha anunciado que la comedia dramática creada y protagonizada por Issa Rae finalizará con su próxima temporada, cuya producción arrancará este mes en la ciudad de Los Angeles y, si nada lo impide, podría estrenarse a finales de este mismo año.

"Issa ha convertido a la inseguridad en una forma icónica de hacer comedia", afirma Amy Gravitt, vicepresidenta ejecutiva de programación de la cadena de cable. "La serie es tan incisiva como sincera, y ha tenido una gran repercusión entre su público debido al esfuerzo profundamente personal que Issa, Prentice Penny, Melina Matsoukas, el reparto y los guionistas han puesto en él. Este talentoso equipo ha concebido una brillante última temporada para 'Insecure' y esperamos tener muchas más historias que contar con este singular grupo de colaboradores ".

Al parecer habría sido la propia Rae la que habría tomado la decisión de poner fin a la serie después de una cuarta temporada redonda que obtuvo nada menos que nueve nominaciones a los Emmy. "¡Muy emocionada de filmar nuestra quinta y última temporada! No podríamos haber contado una historia completa sin el tremendo apoyo de nuestra audiencia y la fe de HBO. ¡Nos vemos pronto!", dice Rae en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Very excited to film our fifth and final season! We couldn't have told a complete story without the tremendous support of our audience and the faith of @HBO. See y'all soon! #InsecureHBO https://t.co/3gsoDwSGDR