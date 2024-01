Ion Aramendi pasa la Navidad en el hospital a causa de unas "anginas letales"

Por Daniel Parra |

Ion Aramendi, presentador de 'Reacción en cadena' o 'GH VIP', ha pasado unas Navidades accidentadas. El rostro de Telecinco salió de Madrid rumbo a Salamanca para pasar las fiestas con su familia en la ciudad natal de su esposa, la periodista María Amores. Sin embargo, las vacaciones del presentador se vieron interrumpidas durante una semana por un problema de salud que le hizo permanecer ingresado en el Hospital Clínico de Salamanca.

Ion Aramendi en 'GH VIP'

Tal y como ha confirmado Amores en su cuenta de Instagram,. Ponerse malo, muy malo en vacaciones, un clásico", ha publicado la periodista, adjuntando una foto de su marido en la cama del hospital. A pesar de todo, Amores ha asegurado que el conductor de Mediaset ya está recuperado., ha añadido.

Al hilo del revuelo causado, ha sido el propio Ion Aramendi el que ha salido al paso en su cuenta de Instagram: "A ver... He pasado unas Navidades diferentes: estuve ingresado en el Hospital Universitario de Salamanca, pero solo unos días, no fueron todas las Navidades". Además, el presentador ha especificado que "no fue, ni mucho menos, nada grave". "Absceso en la amígdala, abrir, curar y fuera", ha aclarado, agradeciendo al personal médico. "El resto han sido como siempre, geniales", ha asegurado.

De vuelta al trabajo

Una vez terminadas las fiestas y comenzado el 2024, Ion Aramendi volverá a Telecinco. El presentador continuará con su trabajo en 'Reacción en cadena' y, además, repetirá como conductor de los debates en 'Gran Hermano'. El guipuzcoano, que viene de ser el moderador de 'GH VIP: El debate', volverá al plató de Telecinco para encargarse de 'GH Dúo: El debate'. La segunda edición del reality, que vuelve a Mediaset tras cuatro años, ya ha confirmado a Luca Onestini, Elena Rodríguez y Ana María Aldón como concursantes.