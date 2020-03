Jack Gleeson volverá a la televisión tras interpretar al odiado Joffrey en 'Juego de Tronos'

Jack Gleeson saltó a la fama en 2011 con 19 años al interpretar a uno de los personajes más odiados en la pequeña pantalla, el rey Joffrey Baratheon en 'Juego de Tronos'. El intérprete llegó a hacer tan bien su papel que traspasó la pantalla y por desgracia muchos espectadores de la ficción comenzaron a insultarle tanto en las redes sociales como en la calle, una situación que acabó superando definitivamente al actor y le hizo apartarse de las cámaras.

Jack Gleeson como Joffrey Baratheon en 'Juego de Tronos'

Después de seis años, el actor nacido en Cork reaparecerá en la pantalla pequeña con la nueva comedia de la BBC 'Two Out of Her Mind', en la que compartirá elenco con Sara Pascoe. Se trata de una sitcom de seis episodios protagonizada por un grupo de personajes excéntricos y muy llamativos que tendrán que lidiar con los problemas del día a día, como la familia o la angustia entre otras cosas. La propia Pascoe ha sido la encargada en escribir la serie, que será producida por los conocidos Simon Pegg y Nick Frost.

Pascoe ha definido la serie como "una expresión directa de su mente". "Hemos convertido mi cerebro en un parque temático y todos están invitados. El elenco es increíble y no puedo esperar a que la gente vea lo que hemos hecho", confesaba la actriz y comediante inglesa. El elenco se completa con Juliet Stevenson ('Riviera') , Fiona Button ('The Split'), Navin Chowdhry ('Doctora Foster'), Cariad Lloyd ('Peep Show') y el rapero Scroobius Pip, como detalla Radio Times.

Una retirada no muy lejana

Jack Gleeson decidió aparcar a un lado su carrera profesional tras finalizar su rol en 'Juego de Tronos' y comenzó una carrera de Filosofía en el Trinity College de Dublín. No obstante, se ha mantenido activo en otro tipo de proyectos. Gleeson ha sido miembro fundador de la compañía de teatro Collapsing Horse, de la que ha protagonizado algunas obras. Con 'Two Out of Her Mind' vivirá su esperado regreso al medio que le otorgó la fama, y un calor del público que llegó a quemarle.