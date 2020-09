Javi Martín, mítico presentador de 'Caiga quien caiga': "Me intenté suicidar"

El que fuese presentador de la primera etapa de 'Caiga quien caiga' en Telecinco Javier Martín, ha visitado este viernes 11 de septiembre 'La hora de La 1'. Lo ha hecho para hacer una inesperada confesión y visibilizar un problema del que apenas se habla a día de hoy en medios de comunicación: el suicidio. Este ha querido reflexionar con Mónica López y su equipo acerca de un tema que a día de hoy parece tabú en nuestra sociedad y que él conoce de primera mano ya que intentó hacerlo tiempo atrás.

Javi Martín en 'La hora de La 1'

"Hola, soy Javi Martín y en el año 2012 caí en depresión e intenté suicidarme". Así de contundente ha empezado este su intervención para después explicar los problemas psicológicos que le llevaron a intentar quitarse la vida años atrás y confesar además que "hoy tengo la fuerza para poder explicarlo en televisión". Este tiene claro que visibilidad un tema como este en medios de comunicación puede ser vital para salvar vidas, por ello, con su propio testimonio ha querido intentar conseguirlo.

Martín ha explicado que él sufre un trastorno bipolar, que en 2012 se unió a una depresión que sin duda le trastocó psicológicamente y que le llevó al que sin duda ha sido el peor momento de toda su vida. "Pensaba que no podría salir (...) estaba hundido y con un sufrimiento, depresión y con una angustia", ha seguido contando. Ha recordado que es fundamental pedir ayuda y dejarse ayudar posteriormente por profesionales en la materia. "Se puede salir, pero en manos de profesionales", ha sentenciado al respecto.

Lo ha superado con éxito

Una vez superó ese importante bache psicológico y emocional, Martín ha seguido tratándose y a día de hoy se medica por lo mismo. Respecto a esto, explica que "cuando veo que me viene el bajón, voy a mi psiquiatra para que me de las pastillas y me las tomo". Este tiene claro que no pasa por recibir medicación ya que "es algo químico (...) que hay que combatir" y precisamente este tratamiento que recibe le ayuda a poder llevar una vida normal como la que tiene a día de hoy, ya que este puede hacer una vida sin ningún tipo de problema respecto a otras personas.

Por último, Martín se ha mostrado molesto con lo que sucede en nuestra sociedad, donde defiende que hay "un tabú sobre el suicidio (...) porque el entorno de la persona que se ha suicidado lo siente como un fracaso". Este cree que realmente el fracaso es de la sociedad en general y reflexiona con el hecho que se superen los 3.600 suicidios al año y que no haya ni visibilidad ni medidas al respecto. El presentador y actor cree que hablar de ello por ejemplo en televisión no genera ningún tipo de "efecto llamada"; todo lo contrario, puede ayudar a personas que están en una situación igual de nefasta que la que tenía él tiempo atrás.