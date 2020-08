Jensen Ackles será el superhéroe original en la tercera temporada de 'The Boys'

El final de 'Sobrenatural' está a la vuelta de la esquina. Tras quince temporadas implicado en el proyecto, Jensen Ackles tendrá que despedirse de su rol de Dean Winchester, pero cuando eso suceda al actor tejano no le va a faltar el trabajo. De hecho, el encargado de asegurar el futuro laboral de Ackles ha sido Eric Kripke, creador de la ficción fantástica de The CW, que ha decidido volver a contar con él en la tercera temporada de 'The Boys'.

El propio actor ha anunciado este fichaje a través de Instagram con un vídeo en el que se le puede ver enamorándose a primera vista de un tomo de los cómics de "The Boys". "Sigo pensando en qué haré cuando acabé 'Sobrenatural' este año. Entonces me golpeó," añade Ackles, que interpretará al superhéroe original de este universo, Soldier Boy, un icono de la Segunda Guerra Mundial que se ha acabado tornando en la primera celebridad superheroica.

"Cuando era niño, tuve un sueño loco e imposible: proporcionarle a Jensen Ackles un empleo remunerado. Me alegra decir que ese sueño se ha hecho realidad. Jensen es un actor increíble, una persona aún mejor, huele a galletas de chocolate caliente y lo considero un hermano. Como Soldier Boy, el primer superhéroe, él aportará mucho humor, emoción y peligro al papel. No puedo esperar a estar en el set con él de nuevo, y traer un poco de 'Sobrenatural' a 'The Boys'," ha apuntado con humor Kripke en el comunicado con el que se ha confirmado el fichaje.

¿Otra reunión?

Este anuncio llega poco antes de que la segunda temporada aterrice en Amazon Prime Video el 4 de septiembre con sus tres primeros episodios, y puede que no sea la única sorpresa relacionada con 'Sobrenatural' que nos depare 'The Boys'. Desde que Jeffrey Dean Morgan se declarara fan de la serie no han faltado las peticiones de que apareciera en ella, a lo que Kripke se puso manos a la obra, pero la pandemia de coronavirus podría impedir esta unión de fuerzas. "Hemos estado hablando sobre cómo resolverlo," comentaba el guionista a RadioTimes, aunque esa implicación todavía estaría en el aire: "Si se elimina la cuarentena y un par de cosas se ponen a nuestro favor, trataremos de hacerlo."