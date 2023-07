Por Sergio Navarro |

Recién finalizado el rodaje de la primera tanda de la temporada 14 de 'La que se avecina', todavía siguen saliendo noticia de regresos que hacen muy feliz a todos los espectadores. Desde hace unos días lleva anunciando su regreso uno de los actores que estuvo en Mirador de Montepinar, pero que todavía no había estado en Contubenio.

Jesús Olmedo, Loles León y Petra Martínez

A lo largo de 8 capítulos distribuidos desde 2015 hasta 2019 pudimos disfrutar en 'La que se avecina' del personaje de Diego, quien, además de tener un romance con Raquel, era el hijo de Doña Fina. Pues bienen sus redes sociales junto a fotografías del rodaje.

"¡Vuelvo a casaaaaaaaa! ¡Y así me siento, feliz! Porque para mí es un privilegio compartir plató con un elenco al que admiro y quiero a partes iguales. Y un equipo humano que solo me da alegrías. ¡Gracias Alberto y Laura! (Esta os la debo), publicaba anunciando su primer día de rodaje en esta nueva etapa. Petra Martínez, su madre en la serie, reaccionaba a esta primera publicación con estas palabras: "Que alegría que vuelvas a casa, no te esperaba hasta navidad. Un beso".

Trama con Fina y Menchu

Los días siguientes ha ido haciendo una especie de diario con el elenco de la serie y con mensajes como "¡esto va a ser muuuuuuy divertido!" o "Mi 'mami' es un regalo". La trama, de la que todavía se desconocen los detalles, será con Doña Fina y Menchu, con quienes ha colgado una foto con el siguiente texto: "Haber compartido trama con estas 2 fieras es, sin ninguna duda, un regalo.

Hasta la próxima, chicas".