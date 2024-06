Joaquín Prat se despide de una de sus reporteras de 'Vamos a ver', que ficha por 'TardeAR'

Por Alejandro Burrueco Marín |

El programa 'Vamos a ver' se despide de Estefanía Ruiz, una de sus reporteras, aunque la periodista no se irá muy lejos, ya que empezará a trabajar en un programa de Telecinco: 'TardeAR'. Ha sido Patricia Pardo quien ha recordado a Joaquín Prat que era el último día de Ruiz con ellos cuando ha terminado de cubrir su noticia. Ha sido entonces cuando ha dado pie a un momento muy emotivo del equipo con la reportera que ha acabado en lágrimas.

Estefania Ruiz en 'Vamos a ver'

", explicaba Prat sobre el nuevo comienzo de la reportera. Era entonces cuando la periodista explicaba la buena noticia que supone para ella justo antes de echarse a llorar emocionada: ". Bueno no me hagáis esto porque me voy a poner a llorar".

Por su parte, Prat señalaba lo privilegiada que iba a ser: "Vas a conciliar vida familiar y profesional que eso es el objetivo de todos". Mientras, Ruiz recibía entre lágrimas el apoyo y las felicitaciones del resto de sus compañeros del plató: "Muchas gracias a todos, del primero al último". "Toda la suerte del mundo, que no te va a hacer falta", cerraba el presentador su despedida.

El detalle de Patricia Pardo

Prat también aprovechaba para dar las gracias a su compañera Patricia Pardo por recordarle la despedida. Pardo aseguraba que echarían de menos a su compañera y que también estaba a punto de ponerse a llorar, porque es "de lágrima fácil": "La vamos a echar mucho de menos, pero le va a hacer bien porque se va cerquita de la familia, con el buen tiempo del sur y cerca de su novio también".