Joaquín Prat ataca una vez más a 'Supervivientes' por sus contenidos: "No me aporta nada"

Por Mario de Hipólito de Sande |

Joaquín Prat se pronunció el viernes 10 de mayo, al día siguiente de la gala de 'Supervivientes 2024', sobre las continuas discusiones del formato y el tipo de televisión que estaba llevando a cabo concretamente Kiko Jiménez. Estas actitudes no terminaron de agradar al presentador de 'Vamos a ver', que aseguró estar en contra de esa "tele que yo pensaba que aquí ya no íbamos a hacer pero que veo que se sigue haciendo".

'Vamos a ver'

Una semana después, Prat ha vuelto a mostrar su inconformidad con el programa de supervivencia, pero esta vez a quien culpa no es al novio de Sofía Suescun , sino. No cree que sea justo que mientras que algunos concursantes siguen sin haber recibido ninguna visita de un familiar,

Además, ha puntualizado que el enfoque que se le da al programa por parte del presentador no es el que se debería dar, ya que se pierde el formato original. "Llamadme antiguo, a mí que tuvieran o no sexo y verlo no me aporta nada. Me aportan los momento previos y los posteriores. A mí me aporta el cariño, el amor, la sensibilidad del viaje en la lancha, el despertar por la mañana al lado de la mujer u hombre de tu vida. Eso sí que me aporta", comentó Prat, haciendo referencia a la persistencia del presentador del reality con querer saber qué pasó en la intimidad de la hija de Maite Galdeano y su novio.

"Para eso ya existe 'La isla de las tentaciones'"

Joaquín Prat, que no ha podido soportar que Jorge Javier Vázquez les preguntase por el sexo tras una noche en Honduras, afirmó que ese tipo de temas están totalmente alejados de la esencia del concurso, pues lo único que hace es dañar su imagen. "Para eso ya existen otros formatos como 'La isla de las tentaciones'", recordó. Además, compartió una reflexión: "El sexo es una cuestión de la intimidad de la pareja y no tiene por qué exponerse en un programa de televisión".