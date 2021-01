Jodie Whittaker podría dejar 'Doctor Who' la próxima temporada

El tiempo de Jodie Whittaker como Doctora podría estar llegando a su fin. Según varios medios, la intérprete inglesa estaría preparando su salida de 'Doctor Who' para, muy probablemente, finales de la decimotercera temporada de la icónica serie de ciencia ficción de la BBC.

Jodie Whittaker, decimotercer Doctor de 'Doctor Who'

La cadena pública británica no ha querido comentar los rumores que señalan la salida de Whittaker, pero lo cierto es que cada vez son más los que apuntan que la intención de los responsables de la serie seria mantenerlo en secreto (aunque esa un secreto a voces) hasta, al menos, el final del rodaje de la temporada.

El medio británico The Mirror asegura que todos en del set de rodaje de 'Doctor Who' saben que se aproxima un cambio de etapa: "Se está llevando todo muy en secreto, pero se sabe en el set que Jodie se va y se están preparando para una regeneración. Su partida es alto secreto, pero en algún momento de los próximos meses será necesario filmar la llegada del decimocuarto Doctor".

De confirmarse la noticia, Whittaker colgaría su destornillador sónico tras tres temporadas, siguiendo la línea de sus últimos predecesores en el papel como Peter Capaldi o Matt Smith. La actriz hizo historia en 2017 en convertirse en la mujer en interpretar al Doctor en las casi seis décadas de la serie.

Temporada de transición

Sea como fuese, lo que está claro es que la decimotercera temporada de 'Doctor Who' será de transición y los cambios ya se empiezan a notar. Para empezar, Bradley Walsh y Tosin Cole, los actores que interpretan a los 'companions' Graham y Ryan, han dejado la Tardis durante "Revolution of the Daleks", el tradicional especial navideño de la serie emitido en Reino Unido hace unos días.

Este movimiento podría resolver una de las principales quejas de la presente etapa de 'Doctor Who', que se ha visto lastrada por sus numerosos 'companions'. Sin embargo, Mandip Gill, la actriz que interpreta a la 'companion' Yasmin, no estará sola con el Doctor durante mucho tiempo ya que sabemos que el cómico John Bishop en breve se unirá al reparto.