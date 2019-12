'Doctor Who' estrenará su duodécima temporada el 1 de enero

Treze empezará el año poniendo en marcha su Tardis. BBC ha anunciado que la esperadísima duodécima temporada de 'Doctor Who' se estrenará el 1 de enero. El popular drama de ciencia ficción británico regresará tras un larguísimo año de ausencia en el que poco o nada se ha sabido de lo que nos depararán los nuevos episodios.

Lo que sí sabemos es que la nueva temporada, que será la segunda con Jodie Whittaker al frente, arrancará con un episodio especial divido en dos partes que llevará el título de "Spyfall", descrito como un blockbuster lleno de acción. De primeras, el título parece un juego de palabras que hace referencia a "Skyfall", el film de la saga James Bond en el que el agente secreto se veía obligado a enfrentarse con su pasado.

Además, en el tráiler difundido hace unas semanas pudimos ver a un Stephen Fry interpretando a una especie de espía veterano que recluta a la Doctora y su equipo para una nueva y peligrosa misión que les llevaría hasta la campiña francesa.

You asked for a trailer... so we made you two! Make sure you watch until the end ???????? #DoctorWho pic.twitter.com/qoXVlMnMWd