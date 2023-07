Por Beatriz Prieto |

Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz, líderes del PSOE, Vox y Sumar, protagonizaron el miércoles 19 de julio un debate a tres en Televisión Española, donde fue muy notable la ausencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Un vacío al que se hizo referencia en algunos momentos de la cita, y sobre el que Jordi Évole se pronunció de forma contundente a través de su cuenta de Twitter.

Jordi Évole

¿' Succession '? ¿Una peli? ¿" Mentiras arriesgadas "?", lanzaba el presentador de ' Lo de Évole , en una ronda de claras pullas sobre la relación del líder del PP con el narco Marcial Dorado o las mentiras del político expuestas en los últimos días, que tantos comentarios han generado en redes sociales.

"Independientemente de si gana o si pierde el domingo, ¿será consciente ya Feijóo del error que ha cometido no yendo hoy al debate? ¿Se puede hacer una peor última semana de campaña electoral?", reflexionó Évole en un segundo tuit al que, unos minutos más tarde, añadió un tercero igual de crítico con el gallego. "Han salido a no perder. Porque ya había un perdedor. Y no estaba en el plató", escribía el presentador, en una clara indirecta a la negativa de Feijóo a participar en el encuentro.

Una ausencia muy sonada

El catalán criticaba así la sonada ausencia del líder del PP, que estuvo presente en varios momentos del debate, desde el bloque de las alianzas políticas, hasta incluso el arranque de la mano de Xabier Fortes. "El único que no ha querido presentarse o que ha renunciado a debatir voluntariamente ha sido el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo", manifestaba el moderador, después de agradecer al resto de políticos su participación. Unas palabras a las que el periodista sumó el hecho de que "nos hubiera gustado, como siempre en la televisión pública, ofrecerles todos los ángulos y todas las opiniones", algo que, "lamentablemente y muy a nuestro pesar no va a ser posible".