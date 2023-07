Por Sergio Navarro |

Silvia Intxaurrondo fue la protagonista del día el lunes 17 de julio por tratar de corregir unos datos falsos que estaba dando en directo, en TVE, Alberto Núñez Feijóo. Mucha gente ha aplaudido el trabajo implacable de la periodista, pero está claro que dentro del Partido Popular no ha sentado nada bien este momento de 'La hora de La 1'.

Xabier Fortes, en 'La noche en 24 horas

Son muchos los que en redes sociales, Vicepresidente del Partido Popular Europeo y Vicesecretario de acción institucional del PP quien ha publicado en su cuenta de Twitter tras ese momento televisivo: "Creo que RTVE va a perder las elecciones. Y espero que al día siguiente dimitan los dirigentes de ese partido, como se hace en todos los partidos cuando pierden las elecciones a las que se presentan. Mejor no ir. Yo ni la veo ni voy"..

Ante estas palabras, en el informativo de la noche del Canal 24h, Xabier Fortes no se achantó y respondió muy educadamente al del PP harto de los constantes ataques de este partido a la televisión pública. "Si no nos ve, lo siento mucho por usted. Creo que usted se lo pierde. Además no creo que sea muy recomendable para un dirigente político no ver una televisión con la trascendencia que tiene Televisión Española", comenzaba diciendo el presentador en directo.

"Debería vernos. De hecho, nos ve"

"Incluso, aunque usted crea que nosotros manipulamos o que dedicamos todo el tiempo a manipular, Incluso, a pesar de eso, debería vernos", seguía expresando un Fortes serio y convenido de sus palabras, rematando con un: "De hecho, nos ve, si no no hubiera colocado este tuit". A continuación, el presentador le dejaba claro al del PP que "no somos un partido político, somos una televisión pública, de profesionales, de periodistas. A veces acertamos, a veces nos equivocamos".

Y como no podía ser de otra manera, habló de lo que había ocurrido esa misma mañana con la presentadora de 'La hora de La 1'. "Hoy en concreto, nuestra compañera Silvia Intxaurrondo ha hecho lo que tiene que hacer un periodista. Un político al que estaba entrevistando, en este caso al presidente del Partido Popular, ha dicho datos falsos. Y ella se los ha rebatido con absoluta serenidad. Así es como tiene que comportarse un periodista".