Jorge Fernández sufrió la enfermedad de Lyme: "Los médicos no daban con lo que tenía"

Jorge Fernández no solo es presentador de 'La ruleta de la suerte' desde hace más de una década, sino que también está licenciado en Educación Física y llegó a ser jugador de baloncesto. Su afinidad por el ejercicio y el cuerpo le han llevado desde siempre a tratar de conocer este en profundidad, pero todo esto se incrementó con una severa enfermedad que sufrió hace tres años y que ya el verano de 2019 no dejó de generar especulaciones.

Jorge Fernández

A raíz de sus declaraciones en 'Espejo público' en las que pedía al Ministerio de Sanidad que diera consejos para sobrellevar la cuarentena, Fernández ha sido entrevistado en Carrusel Deportivo, donde ha revelado que sufrió la enfermedad de Lyme, la cual se contrae a causa de la picadura de una garrapata. "No pasa nada porque nuestro sistema inmune tiene defensas suficientes para paliar esto. Pero cuando tú tienes tu sistema inmune bajo, pues por una mala gestión del estrés que fue mi caso, baja el sistema inmune y esas bacterias salen a sangre y te hacen el lío", contaba.

El rostro de Atresmedia asegura que sufrió muchos problemas digestivos y que los médicos no lograban dar con la cura. Por ello, decidió investigar por su cuenta y aprender: "Yo quería entender qué me pasaba y, como no me daban con ello, empecé a estudiar yo. Llevo tres años estudiando fisiología, medicina, enfermedades relacionadas con el tubo digestivo, con el sistema inmune... Luego te das cuenta de que todo tiene que ver".

Asesorado por expertos

Durante la entrevista, Jorge Fernández dejaba claro que él no era quién para adoctrinar ni para decir lo que cada uno tiene que hacer, pero aseguraba que sus intervenciones en programas estaban bajo el aval de expertos médicos y científicos que conoce y que son quienes le piden que hable de ciertos temas. Así pues, también criticaba que el principal problema de la medicina tradicional es que "cada uno se centra en su sector": "El cuerpo humano es mucho más que una cosa determinada como para asociarla en diferentes sectores", afirmaba.