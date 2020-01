Jorge López da a entender que la temporada 3 de 'Élite' será la última de Valerio: "No me renta hacer más"

La segunda temporada de 'Élite' trajo las incorporaciones al reparto de Claudia Salas, Georgina Amorós y Jorge López. Todos llegaron con fuerza, renovando las tramas y cargando de más fuerza las de los alumnos que ya conocíamos de la primera. Uno de los personajes que más dio de qué hablar es el de Valerio (López) por la relación que mantiene con su hermanastra Lu (Danna Paola).

Jorge López, como Valerio en 'Élite'

Aunque el personaje se ganó rápidamente el cariño del público e indudablemente necesita saber más sobre él, parece que la tercera temporada que llega en marzo a Netflix será la última en la que podamos disfrutar de él. En una entrevista concedida a Esquire, el actor habla de la serie en pasado, diciendo que "'Élite' fue una escuela, un aprendizaje de la hostia".

Después de haber estado cuatro años trabajando en Disney, el joven actor no tiene ganas de embarcarse en otro proyecto de larga duración, por lo que reconoce que "un par de temporadas para mí y para Valerio es perfecto, no me renta hacer más". ¿Qué vendrá después? Ni él lo sabe, pero está tranquilo: "Si tengo que estar tres años sin pantalla me da igual porque me reinventaré y voy a estar feliz".

Más hobbies aparte de la interpretación

La interpretación no es lo único que le llena a Jorge López, pues el joven también baila, "hice ballet, folklore, urbano... Y trabajé mucho en musicales, es un registro que manejo bien", recuerda, habiendo incluso bailado con Madonna. Pero no solo eso, ya que López también escribe, y aunque reconoce tener un par de cosas propias, "todavía es un hobbie".