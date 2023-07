José Manuel Parada y su pianista, Pablo Sebastian, se reconcilian tras 20 años enemistados

Por Sergio Navarro |

Una de las parejas televisivas más míticas es la formada por José Manuel Parada y Pablo Sebastián. Ambos formaron un dúo que encajaba a la perfección en '', como presentador y pianista, y tal y como decía este último: "Como somos personas tan diferentes, había química por lo desiguales, que parecíamos muy graciosos y tuvimos mucho éxito".

José Manuel Parada ve desde 'Fiesta' las imágenes de la reconciliación

Sin embargo, por todos. Y esto sucedía después de 15 años trabajando juntos tanto en radio como en televisión. Ambos pasaron de ser inseparables a prácticamente no poder ni verse y soltarse pullitas entre ellos cuando había un micrófono delante. Ahora, se han reconciliado y ha ocurrido en el funeral de Carmen Sevilla, donde muy emocionados han hablado de lo ocurrido y han puesto punto y final a esta enemistad creada por lucha de egos y protagonismos.

"Yo trabajé con él quince años", dice Sebastian muy emocionado en unas imágenes de la misa que ha emitido 'Fiesta'. Ambos estaban juntos y Parada añadía a sus palabras: "Preciosos quince años que después quisiste recordar solamente los malos, que ahora pasó el tiempo y recuerdas los buenos. Porque hemos vivido momentos tan hermosos, tan bonitos, y hemos hecho tan felices a los espectadores y oyentes, que eso es un regalo". Tras ello, ambos se dieron dos besos con los que sellaron su reconciliación.

El motivo de su enemistad

Desde el plató del programa de Telecinco, Parada contaba en directo que nunca ha tenido ningún problema con el que fue su compañero. "Lo contraté porque era un muy buen pianista y me sentía orgulloso de lo bien que tocaba el piano. Es la relación que teníamos, de trabajo. Nunca hemos sido amigos ni hemos quedado para comer, ni ir al cine, ni ir de vacaciones", introduce el presentador, antes de decir por qué se enfrió la cosa.

"Se enfadó él porque le ofrecieron un contrato en 'Crónicas marcianas' y él creyó que tendría un éxito grande y era incompatible trabajar en TVE y Telecinco a la vez. No pudimos mejorar la oferta, se fue y busqué otra persona. Cuando se le acabó el contrato con Telecinco quiso volver a 'Cine de barrio' y teníamos ya el espacio ocupado. Me echó la culpa a mí", lamentaba Parada, añadiendo que "decía que yo le pagaba mal cuando yo no era el que le pagaba".