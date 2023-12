Por Daniel Parra |

Continúa la investigación por el presunto robo con violencia por el que fue acusado Juan José Ballesta el pasado 29 de noviembre. 'TardeAR' ha podido hablar con el actor después de que declarara como víctima en el juzgado, ya que denunció al amigo que lo acusó para defender su inocencia. "Lo estoy pasando muy mal. Estoy perdiendo peso, me encuentro bajo de ánimos, el trabajo no sé cómo me va a ir con todo esto...", comenzó Ballesta, que aseguró que estuvo cerca de que le despidieran de la serie que está rodando.

Juan José Ballesta en 'TardeAR'

A continuación, explicó su versión de los hechos y afirmó que la denuncia de su amigo es falsa:. A mí me paró la policía a 100 metros,. Ballesta dijo que lo único que los agentes encontraron fue cañas de pescar: "Yo soy pescador y todo el mundo lo sabe". Además, insistió en que nunca quitaría nada a nadie, "ni 50 euros ni una chaqueta, ni mucho menos":

Según el intérprete, la persona que lo acusó, Álvaro, "es un amigo de hace ya mucho tiempo": "Hacía un año que no nos veíamos y quedamos para vernos. Y parece ser, pues, que él tenía otro plan". "Evidentemente no voy a tener más contacto con él", prometió. Además, aseguró: "La novia de Álvaro se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha dicho que va a declarar a mi favor, y que va a contar toda la verdad y que no va a consentir que se me haga nada malo, porque no se puede consentir una cosa que es mentira". Para terminar, Ballesta pidió "justicia y que se aclare todo lo antes posible: "No me merezco todo lo que me está pasando".

Mantiene su versión

La abogada Beatriz Uriarte, que colabora con 'TardeAR', comentó que Juan José Ballesta, desde el primer momento, "ha mantenido la misma versión": "Y eso es muy importante en los procedimientos penales". En la versión oficial, el actor que protagonizó "El Bola" asegura que quedó con Álvaro después de que le llevara insistiendo un año, pero fue acompañado de otro amigo, y Álvaro, de su pareja. "Lo que le dice es que quiere grabar un videoclip con él, todo su énfasis era: 'Quiero grabar contigo, quiero hacerme famoso, quiero promocionarme...'", informó Uriarte, que añadió que, cuando Ballesta se niega, su amigo "se vuelve muy agresivo y es cuando se produce esta pelea".