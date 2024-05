El juez de 'El caso Asunta' se muestra crítico con la serie de Netflix: "Hemos perdido una oportunidad"

Por Toño García Rodríguez |

En medio del revuelo por el éxito de 'El caso Asunta', el juez José Antonio Vázquez Taín participó como colaborador en el programa 'Vamos a ver' de Telecinco donde, junto a Joaquín Prat y Patricia Pardo, hablaron de la serie de Netflix, basada en el caso de Asunta Basterra. Conocido por su implicación en casos mediáticos y su experiencia en el ámbito judicial, Vázquez Taín aportó su perspectiva y análisis sobre la ficción y el tratamiento que se hace del caso en la plataforma de streaming.

Vázquez Taín en 'Vamos a ver'

Después de admitir haber visto la serie, Prat quiso preguntar a su compañera si la ficción era "fiel a la realidad". Pardo respondió inmediatamente:. "Lo que sí me gustaría decir es que creo que, a Asunta", añadía Pardo, justo antes de que el presentador preguntase "cómo retrata la serie al juez" que, de hecho, en la vida real era el propio Vázquez Taín.

"Un gran actor y una gran persona. No tengo nada que reprochar a Javier, al contrario. Yo creo que ha intentado hacerlo lo mejor posible para intentar dejarme en el mejor lugar", comenzaba entonando el letrado sobre el actor que lo interpreta, Javier Gutiérrez. No obstante, el presentador no dudaba en afirmar que "el juez es uno de los villanos de la serie", algo a lo que Vázquez Taín no dio importancia. "Hemos perdido una oportunidad de darle un pequeño cariño a la niña, es decir, a la víctima", lamenta el magistrado sobre el enfoque de la ficción.

"Era una niña muy especial"

Vázquez Taín quiso aprovechar para mandar un mensaje de concienciación sobre el papel de las víctimas en las series basadas en casos reales. "Estoy acostumbrado a que las víctimas desaparezcan. Empecé en Villagarcía cazando narcos e incautando muchísima cocaína, más quizás que ningún otro juez en España, y sin embargo, en los últimos años solo se han hecho películas de narcos (...) Pero me da pena porque, en este caso, no es justo porque era una niña muy especial y maravillosa", explicaba el juez en el programa.