Candela Peña empezó a vomitar a lo "niña del exorcista" el primer día de 'El caso Asunta' al verse caracterizada

Por Sergio Navarro |

La primera propuesta a Candela Peña para 'El caso Asunta' fue para el papel de una guardia civil, pero ella es la que pidió optar a ser Rosario Pardo. Lo consiguió, pero había muchos miedos, empezando por el de que es una persona real y siguiendo por el acento gallego y esa energía tan peculiar.

Candela Peña y Tristán Ulloa, presentando a FormulaTV 'El caso Asunta'

Tristán Ulloa, sujetándole la frente

Ahora que Netflix ha hecho ya la presentación de la serie y FormulaTV ha podido hablar con el equipo,en relación a todos estos temores que comentaba. "Tanto miedo que el primer día que me pusieron la peluca empecé a vomitar. Yo vi a Tristán y ya sabía que era el mejor compañero que iba a tener".

Y es que nadie más del equipo se había dado cuenta, pero su compañero había estado en todo momento junto a ella para ayudarle. "Este hombre sujetándome la frente... ¿cuánto tiempo estuvimos?", preguntaba a Tristán Ulloa, quien respondía: "La niña del exorcista tenía al lado. Estábamos haciendo 'El exorcista' directamente", y es que como añadía ella al retomar la palabra, "estuvimos horas".

Ya delante de todo el equipo, Peña trataba de mantener la compostura, pero estaba bastante débil. "Tristán me decía 'pero di algo, Candela' y no quería decir nada para no ser la típica actriz que el primer día ya va dando la nota. Y él me decía 'es que ya estás dando la nota igualmente, se está dando cuenta todo el mundo'".

Una inesperada visita

Pero aquí no quedó la cosa. Con tantos vómitos, tuvieron que llamar al personal sanitario, el cual llegó con una curiosa coincidencia. "Vino una ambulancia y la señora de la ambulancia, compañera de Rosario Porto de clase", nos contaba aún sorprendida Candela Peña. Pero claro, recordemos que la actriz ya iba caracterizada, por lo que cuando entró en el vehículo para ser atendida, la cara de asombro de la sanitaria fue un cuadro.