Julianna Margulies defiende su decisión de no aparecer en 'The Good Fight': "No pedí un millón de dólares"

Desde que se estrenó 'The Good Fight' allá por 2017, los fans de la serie estaban deseando que Alicia Florick pisase las oficinas de Reddick, Boseman & Lockhart. Pero en abril nos llevamos una sorpresa cuando Julianna Margulies reveló que se le ofrecieron aparecer en el drama legal de CBS All Access pero que rechazó la oferta porque CBS no quería pagar lo que pedía.

Julianna Margulies en 'The Good Wife'

Desde entonces, Margulies no había querido entrar en polémica, pero finalmente ha roto su silencio en una entrevista para Entertainment Weekly Radio en la que defiende con firmeza su postura para reclamar la igualdad salarial para las mujeres y acusa a CBS de intentar retorcer la situación para acusarla de no querer aparecer en la serie.

Durante la entrevista, que se emitirá el próximo jueves, la actriz relató cómo se sintió cuando Robert y Michelle King le ofrecieron aparecer en varios episodios de la tercera temporada de 'The Good Fight': "Dije 'Oh, Dios, contad conmigo, ¡estoy tan emocionada!'. Era un arco de tres episodios, trabajaría con amigos, con un gran guión y echaba de menos a Alicia." Sin embargo, como ya sabemos, Margulies acabó rechazando la oferta porque CBS se negó a pagarle el sueldo que reclamaba la actriz.

Tras el intento fallido, cada vez que le preguntaban sobre si alguna vez la veríamos por el spin-off de 'The Good Wife', la actriz intentaba esquivar el asunto hasta que un buen día se cansó: "Pensé, ¿por qué estoy protegiendo a CBS? Dije que sí, ellos dijeron que no. ¿Y sabes que? Necesito allanar el camino para la próxima actriz que venga."

"Además, lo estaban retorciendo con si yo no quisiera estar en la serie, y que no creyera que fuera lo suficientemente buena. Veo la serie, me encanta. Pero no soy una estrella invitada. No me pagas un sueldo de estrella invitada. Si fuera a 'Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales' me pagarían un sueldo de estrella invitada porque no es mi serie. No pediría lo que cobraba como Alicia Florrick. Pero también tengo la certeza de que a cualquier estrella masculina a la que se le hubiera pedido que participase en un spin-off de su serie se le ofrecería al menos 500.000 dólares. Lo sé perfectamente", afirma la actriz.

No cierra la puerta

A pesar de todo esto, Margulies, no cierra la puerta a volver a trabajar con CBS ya que, de hecho, actualmente la actriz está desarrollando un proyecto con ellos. "Si me volvieran a pedir que apareciese en 'The Good Fight', pagándome el salario que me merezco, por supuesto que lo haría, en un abrir y cerrar de ojos", confesó. "Pero tienes que tasar lo que vales... Realmente esto no es por mí, sino por cualquier otra actriz que no tenga la voz o el poder para poder decirlo."

Por lo pronto la actriz estrenará el proximo 28 de mayo la miniserie de National Geographic 'The Hot Zone', basada en una historia real, en la que interpreta a Nancy Jaax, una veterinaria que lucha contra la expansión de la epidemia de ébola que amenaza Estados Unidos.