Kevin Spacey reaparece con un nuevo video navideño

Por tercer año consecutivo, Kevin Spacey ha publicado un vídeo de temática navideña en YouTube. Pero a diferencia de otros años, el actor no ha echado mano de su personaje en 'House of Cards', Frank Underwood, sino que, en su lugar, ha compartido un mensaje sorprendentemente sentido sobre prevención del suicidio.

Kevin Spacey en su último vídeo

"¿Qué sería de la Nochebuena sin un mensaje mío?", empieza el actor caído en desgracia en su nuevo video titulado "1-800 XMAS" en el que ha decidido dejar de lado su socarrón tono habitual para dar un mensaje de apoyo a la gente que lo ha pasado mal el último año y ha pensado en algún momento en quitarse la vida.

"Para cualquiera que esté luchando o contemplando esa idea, por favor, no des ese paso", dice Spacey mirando directamente a la cámara. "Si te encuentras en un lugar en el que ya no puedes permanecer. Si estás sufriendo, si necesitas ayuda. Si te sientes culpable o avergonzado, si está luchando con tu identidad. Si estás entre la espada y la pared o si sientes que ya no hay un camino para ti, sea cual sea tu situación. Te prometo que sí que hay un camino".

"En esta época del año, durante estas vacaciones y más allá, incluso aunque no lo notes, hay personas que lo entienden y te pueden ayudar, porque no estás solo", concluye Spacey. "Solo quiero quiero desear a todo el mundo feliz Navidad y un gran 2021, y decir a todos por los que puedan estar sufriendo: la cosa mejora, de verdad que mejora".

Una nueva tradición

Spacey empezó a publicar estos videos en 2018, después de que el actor fuese acusado de múltiples casos de agresión sexual y mala conducta. En el video original, utilizó el personaje de Frank Underwood, que fue asesinado en 'House of Cards', para hablar sobre su eliminación de la serie y defenderse de las denuncias de agresión sexual.

"Toda esta presunción provocó un final tan insatisfactorio. Y pensar que podría haber sido una despedida tan memorable...", dijo en el video de 2018. "Os puedo prometer esto: si no pagué el precio por las cosas que ambos sabemos que hice, ciertamente no pagaré el precio por las cosas que no hice".

En el segundo video, de poco más de un minuto de duración y también subido en la víspera de Navidad, Spacey se mostró una vez más deseando una Feliz Navidad a los espectadores, de nuevo, escondido detrás del maquiavélico presidente Underwood. Desde que Anthony Rapp le acusó públicamente, el actor se ha mantenido alejado de las redes sociales salvo por estos vídeos, y esta es la primera vez que le vemos sin esconderse detrás de la máscara de un personaje.