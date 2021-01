'La Casa de Papel' podría continuar con una sexta temporada con un nuevo atraco tras el del Banco de España

El final de la cuarta parte de 'La Casa de Papel' dejó fríos a muchos espectadores que esperaban ver el final del atraco al Banco de España. Sin embargo, este quedó abierto dándose a entender que continuaría en una quinta temporada que se confirmaría un tiempo más tarde con el siguiente texto: "El atraco llega a su fin". Con estas palabreas teníamos claro entonces que la traba del Banco de España acabaría.

Úrsula Corberó, en 'La Casa de Papel'

Además, se dio por hecho que era el fin de la serie, algo que se ha confirmado en ocasiones posteriores, como cuando su director, Álex Rodrigo, prometió "cerrar la serie por todo lo alto, a la altura de lo que los fans imaginan, desean y sueñan". De este modo, ya quedó claro a todos los seguidores que, evidentemente, esta quinta no sería únicamente el desenlace del atraco al Banco de España que ya no da más de sí, sino que también sería el final definitivo de la serie.

Pero al igual que en la serie, la actualidad también está llena de giros y ahora podría resultar no ser la última de todas y que pudiera continuar en una sexta temporada con un nuevo asalto, como ha informado uno de sus actores. Sin embargo, el segundo atraco al inicio de la Parte 3 ya costó poderlo llevar a cabo de una manera creíble, por lo que arrancar ahora un tercero, con todos los preparativos que lleva para El Profesor, resultaría bastante complejo.

A los actores no se les ha informado del final

Mario de la Rosa, quien da vida a Suárez en la serie de Netflix, asegura que la quinta temporada "mola un montón" y que es muy "trepidante". Además cuenta que alucinan cuando les llegan los guiones y asegura que las "historias que van a encantar". No obstante, lo que más ha llamado la atención de sus declaraciones en los directos de Instagram ha sido lo siguiente: "Todo el mundo me habla del final de 'La casa de papel'. Yo no lo sé, sé que es el final del atraco. Eso es lo que se nos ha dicho de manera oficial a todos los actores. "El atraco llega a su fin", pero no sé si luego va a continuar la historia".