Miguel Herrán ('La casa de papel') preocupa al mostrar en sus redes las consecuencias de su aislamiento

Durante los últimos años, las redes sociales se han convertido en una ventana que nos ofrece la posibilidad de ver distintas caras de las celebridades de las que antaño solo habríamos sabido de su trabajo. Muchos las usan para enseñar lo más idílico de sus vidas o para lanzar mensajes políticos o reivindicativos. En el caso de Miguel Herrán, ha querido mostrar a sus seguidores su lado más vulnerable.

Miguel Herrán preocupa con su mensaje en Instagram

"6 días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer", escribía en un post de Instagram el actor de 'La Casa de Papel', que se encuentra guardando cuarentena. "Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo", continuaba, causando la preocupación de sus seguidores.

"Primer día nada más recibir la noticia de que me tenía que quedar en casa. Triste, pero contento. Dominando las emociones", escribía en el post, haciendo referencia a la primera fotografía. "Día 6. No soy capaz de controlar absolutamente nada", continuaba refiriéndose a las siguientes fotos, en las que aparecía llorando. Pese a todo, Herrán se apresuraba a tratar de tranquilizar a sus seguidores y a explicar que, sencillamente, quería hacerles partícipes de su estado actual: "Estoy bien, es solo una reflexión que quería compartir".

La preocupación de Úrsula Corberó

El críptico mensaje del actor ha causado intranquilidad no solo entre sus seguidores, sino también entre sus compañeros de reparto. Es el caso de Úrsula Corberó, que, preocupada, escribía en su publicación: "Ay bebé, pero, ¿por qué lloras?". Preocupación comprensible aunque no es la primera vez que vemos llorar al actor en su perfil de Instagram, red contra la que tiene una cruzada al considerarla una "máquina de mentiras".