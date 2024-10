'La promesa' sufrirá un arresto y Curro mediará entre Alonso y Manuel

Por Alejandro Burrueco Marín |

Manuel no se ha dado por vencido repitiéndole a sus padres en el capítulo 434 de 'La promesa' que se casará con Jana. Sin embargo, la marquesa ha ido a las cocinas a pedir que se trate con la máxima discreción el asunto de su hijo, aunque Jana se ha aventurado a hablar con ella. Julia le ha contado toda la verdad a Martina, que se ha compadecido. Pelayo ha dudado más si cabía cuando Catalina le ha dicho que le gustaría tener un hijo con él.

Capítulo 435 de 'La promesa'

¿Qué pasará el jueves?

. María Fernández ha confesado que Salvador y ella no están pasando por un buen momento. Margarita le ha transmitido a Ayala que Martina no quiere vivir con ellos. En cuanto a Petra,

El tema de la relación de Jana y Manuel sobrepasará todos los límites en el capítulo 435 de 'La promesa', que se emitirá el jueves 3 de octubre. No obstante, no será Cruz quien se rebele contra la pareja. Pelayo buscará un acercamiento con Catalina después de su mala reacción. El conde seguirá sin saber toda la verdad sobre el hijo que espera Catalina y no conocerá aún la parte que herirá su orgullo.

María Fernández se lamentará pensando en el cuaderno, tomando una decisión irreversible. Curro se posicionará a favor del matrimonio de Jana y Manuel. El joven irá a conversar con Alonso y tratará de convencerlo comparando la situación de su hijo con la del propio marqués en el pasado. La Promesa volverá a recibir una visita del sargento Burdina, pero esta vez se llevará a alguien arrestado por el asesinato de Gregorio.