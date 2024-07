'La promesa' pondrá barreras en la relación de Lope y Vera, y Curro regresará al palacio tras buscar a Martina

Por Alejandro Burrueco Marín |

En el último capítulo de 'La promesa' emitido el miércoles 17 de julio en La 1, Cruz y Catalina han mantenido su conflicto, ya que la joven no ha querido dar su brazo a torcer y no lo hará hasta que la marquesa no se disculpe con ella. Cruz, a su vez, se ha enfrentado a María Antonia siguiendo las indicaciones de Alonso, así que su marcha del palacio está cada vez más cerca.

Capítulo 398 de 'La promesa'

¿Qué pasará el jueves?

Por otro lado,, pese a la negativa de la propia Virtudes. Finalmente, la aparición de la duquesa de Carril ha continuado dando de qué hablar y es que, a quien a interrogado como a la que más.

En el próximo episodio de 'La promesa', el número 398 que se emitirá el próximo jueves 18 de julio, Catalina le preparará una cena privada en el hangar a Adriano, aunque seguirá confundida con él. Cruz decidirá organizar un recital para celebrar tanto la vuelta de Manuel, como la despedida de María Antonia. No obstante, el joven le pondrá la condición de que le pida perdón a su hermana o no asistirá a la velada.

Mientras que el servicio del castillo seguirá buscando maneras para que Virtudes recupere a su hijo, Jana y María Fernández permanecerán ocultas en la cueva para ayudar a Pía. Además, Petra querrá saberlo todo sobre la invitación de la duquesa de Carril. Por su parte, Lope le dirá a Vera que el hecho de que ella sea la hija de unos duques será un impedimento en su relación. Por último, Curro reaparecerá en el palacio tras ir en busca de Martina.