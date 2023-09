'La promesa' organizará un complot contra Abel y dará con la clave para salvar a Pía

Por Alejandro Rodera |

'La promesa' encara una semana muy especial. Mientras su segunda temporada sigue en marcha en las tardes de La 1, la ficción de Bambú Producciones también estará presente en el FesTVal de Vitoria, adonde acudirán varios de sus intérpretes junto al creador Josep Cister. La cita, que complementará la presentación de 'Salón de té La Moderna', su futura compañera de parrillas, tendrá lugar el martes 5 de septiembre, aunque antes hemos podido disfrutar del episodio del lunes del drama de época.

'La promesa'

Durante el primer lunes de septiembre, 'La promesa', que fue sustraído y aún no se ha encontrado al responsable. Las miradas apuntaban a Petra, que tenía colgado el cartel de principal sospechosa, pero el escaso apoyo de la Guardia Civil. Además, la tensión no para de intensificarse entre Abel y Cruz, ya que las dudas y el rechazo de la marquesa no han hecho más que incrementarse

Tras una adaptación un tanto complicada, Feliciano por fin ha encontrado un valioso aliado en Fernando, que le ha tomado como su sirviente personal. Y por si esa protección no fuera suficiente, el padre de Martina podría abrirle las puertas de la capital con una oferta de trabajo en Madrid. Mientras tanto, el otro Luján, Alonso, ha visto vulnerado su secreto después de que Margarita se haya enterado, al escuchar a Catalina y Lorenzo, de que el marqués ha perdido una parte del palacio.

¿Qué pasará el martes?

Con todos esos ingredientes en plena ebullición, el episodio 178 de 'La promesa', que se emitirá el martes 5 de septiembre, arrancará con una especie de espejismo de Manuel, quien, pese a encontrarse en un buen momento con Jimena, no parará de pensar en Jana. De hecho, su fijación le llevará a alinearse con su madre en su complot contra Abel, que lleva varios días ganándose el rol de confidente de la doncella. Por su parte, Jana dará con el medicamento que podría salvar a Pía, quien está convaleciente y escoltada por una Candela totalmente hundida. La cocinera no se repone del secuestro del niño, que sigue irresoluto después de que Petra despeje sospechas. Por último, la irrupción de Antonio de Carvajal y Cifuentes estará a la vuelta de la esquina, provocando una nueva desaparición antes de su llegada.