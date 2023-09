¿Quién es Tomy Aguilera, el actor que llega a 'La Promesa' para revolver la vida de Martina tras 'Skam' y 'Edén'?

Por Sergio Navarro |

'La promesa' ha dado en la tecla y gracias a ello está consiguiendo que un público fiel se acerque cada tarde a La 1 a conocer todas las aventuras de los personajes. Este éxito, que va de la mano de la subida de audiencia de la cadena, hace que apuesten más por esta producción, sumando no solo capítulos, sino también tramas y personajes.

. Pero para conocer quién es este misterioso personaje y su importancia en las tramas, pongámonos en antecedentes. Fernando y Margarita, los padres de Martina, aparecieron de forma repentina y está siendo una auténtica tortura. Pero los problemas no acaban aquí para ella.

Ahora aparece este nuevo chico con el que Martina se dio el polémico beso en el pasado y coincide con la etapa en la que sus padres quieren que se case con un hombre al que no ama en absoluto. El culebrón está servido y la trama que empezó a grabarse a primeros de agosto tiene para largo.

¿Quién es Tomy Aguilera?

Nacido el 9 de julio de 1998, Tommy Aguilera cuenta con pocos proyectos a sus espaldas pero de gran relevancia. Debutó en 'Skam España' como Jorge Crespo y de Movistar+ saltó a Netflix como uno de los protagonistas de 'Bienvenidos a Edén'. Hace poco se confirmó su cancelación tras dos temporadas y el propio actor nos contaba en FormulaTV cómo se imaginaba la tercera: "sería una gran guerra". Aparte, también lanzaba esta propuesta: "Sería guay un spin-off fuera de la isla". En cuanto a cine, ha participado en "Por los pelos. Una historia de autoestima".

En cuanto a su formación, se licenció en Estudios internacionales con Erasmus en París, pero también cuenta con prestigiosos estudios de interpretación, desde la escuela de Cristina Rota, la Guildhall School of Music and Drama, la Sorbona de París hasta la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq. Además de sus trabajos como actor, esta faceta la compagina con otra, la de la música: "Estoy produciendo un álbum, pero todavía no puedo decir mucho".