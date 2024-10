'La promesa' delatará a Manuel y Jana y deteriorará el estado de salud de Rómulo

Por Redacción |

'La promesa' ha arrancado una nueva semana este lunes 28 de octubre con la negativa de los marqueses a que Manuel le pida oficialmente la mano a Jana, aunque ella misma le ha dado la razón a los padres de su amado. En medio de este clima viciado, en el que el destino de los protagonistas parece no resolverse, Manuel ha intentado acercar posturas invitando a la doncella a acompañarle a una competición de aviación. Mientras tanto, Curro ha justificado de cara a Jana el haber desvelado a Julia su verdadero lazo familiar.

'La promesa'

¿Qué pasará el martes?

Catalina le ha aconsejado a Martina que le sonsaque información a Ayala para descubrir qué ha pasado con Margarita, mientras que, quien ha interrogado a Lope e incluso le ha tendido una trampa para destapar la verdad. Marcelo ha llamado la atención de Raquel tras estrenar su bicicleta y se ha llegado a besar con ella, siendo descubiertos por Ricardo. Por último, consciente de la situación crítica de Rómulo,

En el próximo episodio de 'La promesa', que se emite el martes 29 de octubre en la tarde de La 1, Manuel y Jana tomarán la decisión de acudir juntos a la competición, pero su plan se tambaleará cuando Petra le comunique a Cruz lo que están tramando. El momento de Ayala en La Promesa estará cada vez más en el alambre al protagonizar encontronazos con varios Luján, quienes intentarán marcar su territorio.

Rómulo seguirá entre rejas y su estado de salud no mejorará. De hecho, se sentirá mucho peor. En paralelo, Simona y Candela no sabrán como reaccionar en primera instancia al enterarse de que María Fernández tiene la intención de romper con Salvador, aunque las cocineras no tardarán en tomar la decisión de evitar esa ruptura. En último lugar, la marquesa convocará a Ricardo y le exigirá que desvele qué pasó con la muerte de la madre de Santos.