Por Redacción |

La muerte de Jana ha supuesto un auténtico mazazo no solo para los propios personajes de 'La promesa', sino también para sus espectadores. Nadie esperaba que la protagonista falleciera antes del final de la serie, por lo que el shock se ha extendido a todos los fieles "promisers" que día tras día siguen la serie diaria de Bambú Producciones. Precisamente para ellos, Televisión Española ha doblado la emisión de la serie en la tarde del jueves 20 y el viernes 21 de marzo.

En el primer episodio de este jueves, el 554, Alonso seguirá en estado de shock por la carta que ha recibido de la Casa Real. Leocadia se ofrecerá a ayudarlo, pero no conseguirá mucho de este propósito. En cuanto al entierro de Jana, traerá bastantes complicaciones en palacio. Por un lado, Petra no querrá que las doncellas acudan, lo que provocará la rebeldía del personal, que, sin miedo a las consecuencias, ignorarán la prohibición. Sin embargo, Catalina se acabará imponiendo.

'La promesa'

Por otro lado, el marqués le negará a Manuel la posibilidad de enterrar a Jana en el panteón familiar. El viudo aceptará, pero se negará a que su padre o Lorenzo acudan al sepelio. Finalmente, todos se despedirán de Jana en una emotiva ceremonia. Por otro lado, Ramona le pedirá a Curro que descubra quién fue el verdadero asesino de Jana. Cuando vaya a interrogar al doctor, alguien los estará espiando.

¿Qué pasará en el segundo episodio?

El episodio 555 de 'La promesa' estará marcado por las ausencias de Jana y Cruz. Alonso tratará de tener la determinación necesaria para salir adelante, pero no le pasará lo mismo a Manuel. Este se sentirá tan triste que llegará a cargar injustamente contra una de las doncellas. Por otro lado, María Fernández cree que la petición que le hizo a Samuel no fue justa, así que decidirá hablar con el cura para que no se sienta comprometido.

Petra se siente libre al no tener ningún compromiso con ninguna marquesa. Sin embargo, eso no cambiará su actitud y seguirá arremetiendo contra todo el mundo. Por último, Curro se sentirá atacado en el momento en el que Ramona le comente que no ha sido tan prudente como él pensaba con todo el tema de la investigación.