'La promesa' continúa teniendo en el centro de la tramas a Jimena, cuyo estado de salud mental es bastante complicado. En estos últimos episodios, hemos visto cómo Cruz le ha dicho claramente que ella es la responsable de que su matrimonio con Manuel haya salido mal. A raíz de esto, Abel ha diagnosticado que necesita medicación y contar con un especialista, lo que pone en una difícil tesitura a los marqueses.

¿Qué pasará el martes?

Pero aquí no acaba todo, dado que Curro y Martina están enfrentados pese a los intentos de él por ayudarla. Además,. Mauro ha descubierto que Rómulo y Pía le han puesto a prueba para testar su desempeño como mayordomo. En cuanto a Petra,. Por último, Valentín se ha colado en la habitación de María Fernández durante la noche, algo que incrementa las sospechas de Salvador.

En el episodio 245 de 'La promesa', que se emite el martes 5 de diciembre, Jimena mantiene su conducta a causa de la ausencia de Manuel, por lo que los marqueses están planteándose llamar a los duques de los Infantes. No deja en paz a Catalina, a quien no deja de insistir para que le confiese dónde se encuentra su marido. Esta preocupación se suma a la de la inminente llegada del empresario inglés a La promesa, algo que quizá sea mejor dejar para otro momento. Pese a pedirle a Pelayo que lo avise para que no venga, Jerónimo actuará en su contra para impedirlo.

Hablando del inglés, Lorenzo no quiere que Curro decida marcharse a Inglaterra. Sin embargo, Cruz no para de presionar para que ocurra, aunque alguien inesperado saldrá en defensa de su sobrino. Por otro lado, la confesión de Petra ha noqueado a Feliciano. El joven desaparece cuando Teresa lo espera para acompañarlo a la Guardia Civil, lo que deja muy preocupada a la doncella.