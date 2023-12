Por Redacción |

Televisión Española tendrá que replantear la programación de La 1 en el futuro inmediato. Los desenlaces de 'Cuéntame cómo pasó' y 'MasterChef Celebrity' y los inminentes cierres de 'El conquistador' y 'Dúos increíbles' obligarán a abrir la puerta a otros contenidos, pero además habrá que encarar una semana especialmente extraordinaria. Y es que la primera semana completa de diciembre contará con dos festivos nacionales que, como suele ser habitual, alterarán las parrillas del ente público.

'La promesa'

El Día de la Constitución Española y el Día de la Inmaculada Concepción, que, respectivamente, afectarán notablemente a los planes de La 1. Durante ambas jornadas se prescindirá de varios contenidos que se quedarán sin cabida para poder apelar al cambio de hábitos de consumo ligados a un día de fiesta. En lo que respecta a la tarde,, que desde su debut a comienzos de año se ha convertido en un imprescindible del horario vespertino.

Sin embargo, no es inusual que 'La promesa' se ausente en ciertas ocasiones como festivos o por coincidencia con eventos deportivos, pero en esta ocasión la incomparecencia será doble. Por tanto, la serie producida por Bambú tan solo brindará tres nuevos episodios en la semana que arranca el 4 de diciembre, durante la cual se mantendrá inamovible en las tardes del lunes, martes y jueves. En esos días se programarán los capítulos 244, 245 y 246, aunque a juzgar por las medidas de última hora que suele abrazar TVE no sería de extrañar que se premie al público con alguna doble emisión. No obstante, por el momento tan solo se esperan tres episodios.

¿Qué pasará con 'La Moderna'?

La compañera de tardes de 'La promesa', 'La Moderna', recibirá un trato similar por parte de Televisión Española en este mismo plazo, ya que se ha confirmado que también lanzará tres capítulos entre el 4 y el 7 de diciembre. En este intervalo, la ficción de época alcanzará su episodio 50 en su espacio del martes 5 de diciembre, durante el cual Matilde se enfrentará a doña Carla y Pablo chocará con Evaristo Senabre en la cárcel.