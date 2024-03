Por Redacción |

Las cosas se han puesto serias en 'La promesa'. La huelga ya ha estallado y, como vimos en el episodio del jueves, el apoyo de Rómulo y doña Pía era clave si querían que todo el servicio dejara sus tareas. Esto no hizo nada de gracia a Cruz, cuyo enfado ha sido mayúsculo. Sin embargo, se vio obligada a dialogar para alcanzar un acuerdo. Entre tanto, han nombrado a su mediador, concesión que dejó a todos muy sorprendidos.

'La promesa'

¿Qué pasará el viernes?

Las sospechas de Manuel respecto a Abel se incrementaron cuando descubrió que. Por otro lado, Pelayo justificaba su malestar afirmando que todo se debe al tipo de boda que van a celebrar. No obstante,

En el episodio 312 de 'La promesa', que se emite el viernes 8 de marzo, Rómulo y María Fernández celebrarán su primera reunión con el capitán de la Mata, a quien han designado como mediador. Para sorpresa de nadie, acabará siendo un desastre y el final de la huelga se atisba lejano. Las buenas noticias para la familia vendrán de la mano de Catalina y Pelayo, quienes anunciarán su boda para dentro de dos meses. Cruz lo celebrará con ahínco, pues ha encontrado el modo de quitarse de en medio a su hijastra.

Hablando de relaciones, Vera y Lope prefieren mantener su amor en secreto, algo que no será nada sencillo. Además, Jana descubrirá que algo ocurre entre Vera y María Fernández. Por su parte, Jana le tenderá una trampa a Abel para destapar que el médico no estuvo en Córdoba durante el incendio en la fábrica de aceite, pero esto no será lo único que le ocurra a la doncella, ya que un miembro de la familia Luján ha descubierto su cercanía con Manuel, lo que le provocará un sonado enfrentamiento al heredero. Por último, Curro recibirá la carta de la Casa Real en la que le nombran Barón de Linaja. Esto no sentará nada bien a Cruz, que soportará como puede la humillación.