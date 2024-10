Por Alejandro Burrueco Marín |

El regreso de Manuel ha protagonizado el comienzo de semana de 'La promesa' este lunes 14 de octubre en su capítulo 442. Jana se ha puesto muy contenta, pero los marqueses han pedido a su hijo que sea discreto con el afecto que le muestra a la doncella. La inculpación del señor Baeza por la muerte de Gregorio ha acaparado el foco, eclipsando la felicidad que ha sentido el servicio por la vuelta de Manuel.

Capítulo 443 de 'La promesa'

¿Qué pasará el martes?

Por otro lado,. La incapacidad de Pelayo para tomar una decisión definitiva ha hecho que Catalina se lamente con Simona. Finalmente,y Teresa se ha encontrado con una fotografía de Marcelo entre las páginas del periódico.

El episodio 443 de 'La promesa' del próximo martes 15 de octubre podría traer una nueva baja en el palacio, que no es la de Rómulo. Entre fogones, Vera no pasará por alto el desliz de Lope y tendrá un enfrentamiento con el cocinero por haber revelado su secreto a Simona y Candela. Con la invitación a una merienda, Manuel podría hacer realidad su deseo de compartir su vida con Jana, pese a que los marqueses no estén conformes con las decisiones de su hijo.

Volviendo a la difícil situación de la muerte de Gregorio, las preguntas que le hará a Rómulo el sargento Burdina complicarán y oscurecerán el futuro del mayordomo. Por su parte, Alonso no se podrá creer la drástica decisión de la marquesa. Los conflictos entre Ricardo y Petra no cesarán, así que un inesperado viaje de Santos hará que ambos miembros del servicio estén alerta.