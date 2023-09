'La promesa' vivirá una impactante muerte y Abel descubrirá que Manuel también está enamorado de Jana

Por Redacción |

La semana del 25 de septiembre de 2023, las dobles entregas de 'La promesa' llegan a su fin. Sin embargo, el lunes 25 y el miércoles 27 vamos a poder continuar disfrutando de la doble ración de la ficción diaria de La 1 y Bambú Producciones, pero el martes 26 no habrá episodio y a partir del jueves 28 la parrilla vuelve a la normalidad con tan solo un capítulo, dejando así hueco a 'Salón de té La Moderna'.

'La promesa'

En los dos episodios del lunes 25 de septiembre de 2023 de 'La Promesa', Jimena culpa a Teresa de haber propagado la noticia del sangrado y la abofetea, mientras Jana consuela a la doncella como puede.... Jana, de todas formas, decide interceder en el matrimonio y pide a Abel que medie para que templen los ánimos entre Manuel y su esposa. Lo que no se esperaba el médico era una revelación por parte de Jimena que va mucho va más allá de los problemas maritales.

Por su parte, la animadversión entre el servicio con Feliciano se acrecienta y termina en una gran bronca, pero Rómulo interviene para evitar que vaya a más. Aunque la escena remueve al joven y termina confesándole a Teresa que él llevó a Dieguito, el bebé de Pía, al convento de Villalquino. Además, los Marqueses y sus cuñados también pelean, pues Cruz no tiene intención alguna de dejar pasar el asunto de la pedida. Fernando intenta reconciliarse con la marquesa... cuando vuelve a sufrir uno de sus ataques al corazón.

Ya en el segundo capítulo, 'La promesa' vivirá la muerte de Fernando tras el infarto y Martina es la persona que encuentra el cuerpo sin vida de su padre. Por otra parte, Abel encuentra un retrato de Jana hecho por Manuel y empieza a sospechar que su amigo también siente algo por la doncella.

Sin vuelta atrás

Además, la proposición de matrimonio de Carlos Orengo a Candela no hace más que acarrearle un gran dolor de cabeza a la cocinera. Ella busca apoyo entre sus compañeros, pero estos opinan que debería seguir a su corazón y no dar tantas vueltas. Por último, Feliciano intenta justificar el robo del bebé de Pía ante Teresa, pero la doncella no atiende a razones, se siente traicionada y no quiere volver a saber nada más de él.