'La promesa' llevará al límite a Salvador y pondrá en peligro el plan de las cocineras

Alejandro Rodera

'La promesa' se tomó unas brevísimas vacaciones el 15 de agosto para no interferir con el festivo nacional, pero los residentes y trabajadores del palacio más popular de La 1 ya están otra vez en marcha. Este miércoles 16 se ha emitido un nuevo episodio para avanzar en una semana que arrancó con muy buen pie, ya que la serie de Bambú Producciones alcanzó un 12,6% de share con el que lograba mejorar en +1,5 puntos el dato del lunes anterior y marcar una distancia notable con respecto al 11,46% de la semana previa.

Para que el interés no decaiga, 'La promesa' no ha tardado en explotar. En el capítulo del miércoles, el heredero de los Luján ha conversado a solas con, que no se ha tomado bien el anuncio de esa posible marcha. Además,que, pese a sus esfuerzos y los de María Fernández, no parece estar mejorando lo más mínimo.

La salud de Salvador también juega un importante rol, ya que el delicado estado de su ojo requiere de una operación que, debido a su elevado coste, es una quimera por mucho que Lope y María Fernández pretendan buscar la forma de costearla. En otro orden de cosas, Martina ha chocado con sus padres con respecto a su matrimonio y el recién llegado Feliciano puede tener en su mano el destino de las cocineras, que están haciendo todo lo posible para proteger al maestro, don Carlos, tras la revelación del origen de sus preocupantes heridas.

¿Qué pasará el jueves?

En el siguiente episodio, el 165, que verá la luz el jueves 17 de agosto, todos esos frentes abiertos seguirán dando juego. La perspectiva de la mudanza de Manuel empujará a Cruz a intentar manipular a Jimena para que no se vayan. Mientras tanto, Manuel chocará con Jana acerca de ese traslado y ella no perderá su empeño en salvar a Ramona, aunque sus constantes escapadas empezarán a levantar sospechas. De la misma manera, Feliciano encontrará pruebas del plan de las cocineras. Además, Fernando y Margarita trazarán un plan de huida para llevarse a Martina, pero Lorenzo les tendrá vigilados en todo momento. Y para rematar el capítulo, Salvador tocará fondo por la imposibilidad de conseguir las mil pesetas que cuesta la operación.