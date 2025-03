Por Pablo Fernández Pérez |

El pasado 13 de marzo sucedió todo. 'La promesa' emitió el esperado pero trágico giro de trama que llevaba anunciando semanas: el disparo a Jana. Este acontecimiento supone uno de los eventos más significativos e importantes de la historia de esta ficción de Televisión Española. A partir de este momento, la resolución de este caso será la prioridad y el tronco central del serial hasta que se acabe descubriendo la identidad del criminal.

Momentos previos al disparo, en el capítulo se vivió una escena tremendamente tensa entre Jana y Cruz, ya que la primera acusaba a la segunda de haber matado a su madre y robado a su hermano Curro. La intención de Jana no es otra que destapar quién es la persona culpable y denunciarla a la Guardia Civil. "Si no tiene nada que ocultar, no entiendo por qué está tan molesta (...) Voy a hacer justicia, por mi madre y por Tomás", profería la joven a la marquesa.

Manuel al ver el cuerpo de Jana en 'La promesa'

Por su parte, Cruz se mostraba increíblemente molesta y amenazadora: "Pues ten una cosa clara, Jana: antes de que tú hundas a mi familia acabo yo contigo". Sin embargo, la nuera continuaba mostrando su teoría sobre el asesinato de su madre, ante la que la marquesa gritaba: "¡Cierra esa sucia boca! No consiento que manches mi nombre. ¡Que te calles! (...) Esto no va a quedar así. Cállate o te cruzo la cara". Al momento entraba Martina, que calmaba la discusión y se llevaba a Jana para que la pelea no escalase.

La tragedia final

Algunas escenas después llegaba lo terrible. A la mañana siguiente de la discusión, Manuel pretendía dar una bonita sorpresa a su mujer con un ramo de flores, pero cuál es su sorpresa cuando descubre el cuerpo ensangrentado de Jana tirado en el suelo de su habitación. La joven había recibido un disparo en el abdomen y, tal y como se ha visto en el avance, había perdido mucha sangre. Veremos cómo se desarrolla esta trama y si tiene mucho que ver con la decisión de emitir previsiblemente el 19 de marzo un episodio en prime time.