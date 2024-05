'La promesa' traicionará a Pía y pondrá fin a la relación de Vera y Lope

Por Redacción |

Todo el mundo en La promesa es consciente de los problemas que está viviendo la relación entre Lope y Vera, que se encuentra en su momento más bajo. Por otro lado, Simona sigue sin confiar en Virtudes, pues no termina de resolver sus sospechas. Cuando ha intentado indagar, su hija se ha desmarcado con una petición totalmente inesperada. Y en cuanto a Jana y Blanca, ambas han compartido secretos de su reencuentro, pero estos afectan a la relación que tiene la doncella con Manuel.

'La promesa'

¿Qué pasará el viernes?

Catalina ha informado a Alonso de que, algo que no le ha hecho nada de gracia a su padre. No obstante, Catalina tiene un plan B bajo la manga para no decepcionarlo, por lo que ha buscado un nuevo comprador que acuda al palacio para probar las conservas.

En el episodio 348 de 'La promesa', que se emite el viernes 3 de mayo, Cruz increpará a Blanca para conocer si esta mantiene algún tipo de relación con su hijo. Estas preguntas no le harán gracia a la muchacha, que se lo contará a Manuel muy molesta. Además, la marquesa le pedirá a su marido que eche a Ayala, lo que despertará los reproches de Martina, que le recriminará a su madre la relación que mantiene con el conde.

Los nervios por el negocio de las mermeladas se apoderarán de Catalina, quien se llevará una desagradable sorpresa. Entre tanto, Vera revelará que ha puesto definitivamente fin a su relación con Lope. La marquesa descubrirá que Dieguito está en La promesa, así que le exigirá al ama de llaves que lo lleve de nuevo a la casa de Beni. Pía descubrirá algo desagradable mientras acusa a Ricardo de haberla delatado. No obstante, este lo negará todo.