RTVE |

Desde que Jimena volvió a 'La promesa', la relación entre Manuel y Jana cada vez es más complicada. La esposa del hijo de los marqueses de Luján no quiere dejar escapar a su marido y promete hacer todo lo que esté en su mano para romper la relación de los dos enamorados y quedarse con él. Así lo avanza la promo que ha compartido RTVE.

En estas imágenes, que corresponden al episodio 340 que se emite el viernes 19 de abril, vemos cómo Jimena encuentra unas fotos que Manuel le hizo a Jana. Después de que su esposo conociera que había mentido respecto al embarazo y el aborto y de contar con el apoyo de sus padres para pedir la nulidad matrimonial, la situación dará la vuelta, pues la hija de los Infantes pretende usar esas imágenes para conseguir su fin. "Ya te lo he dicho, Manuel: vamos a pasar la vida juntos", le espeta en una conversación.

En otra escena en la que están presentes Jana y Manuel, Jimena dice: "Creo que Jana puede aportar algo interesante a la conversación". En otro momento con Mercedes, la joven asegura que tiene un as en la manga. Cuando su madre le pide que le diga de qué se trata, ella se niega: "No se lo diré. No quiero estropear la sorpresa".