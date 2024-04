'La promesa' se despide de otro protagonista en su semana más emotiva

Por Alejandro Rodera |

Nadie está a salvo en 'La promesa'. Tanto es así que, en una misma semana, dos de los principales personajes de la exitosa ficción de Bambú Producciones han dejado el proyecto. La primera fue Paula Losada que, tras el salto al vacío de Jimena, se despidió de la serie el lunes 22 de abril, y pocos días después, el jueves 25 de abril, Alejandro Vergara ha seguido su ejemplo y ha lanzado un comunicado para reaccionar al final de Abel en la serie de Televisión Española.

Abel, junto a Jana y Manuel en 'La promesa'

"Pues hasta aquí el doctor en el palacio. Hoy hace justo un año de esta foto.. Un año después toca despedirse...", expresaba el joven intérprete, acompañando su publicación en Instagram de dos imágenes del médico del palacio, que durante más un centenar de episodios ha destacado por su nexo sentimental con Jana y su implicación en la cortina de humo de Jimena., como ha compartido la cuenta oficial de la serie,

"Ahora si me disculpas, he de irme de La Promesa. Manuel quiere que lo haga cuanto antes. No me siento orgulloso de mi labor aquí y no tengo el valor de enfrentarme a ellos", compartía Abel a Jana en esa emotiva escena, en la que se mostraba "agradecido y en deuda" con sus compañeros, un sentimiento que traspasa la pantalla. "Gracias a todxs mis compañerxs, tanto equipo artístico como técnico, que forman parte de esta gran familia... Sois increíbles, qué bien lo hemos pasado", ha resaltado el Vergara en su post.

Entre lágrimas

Aparte de este mensaje más formal y elaborado, RTVE también ha publicado un vídeo en el que se muestra el discurso de Vergara en el momento exacto de terminar de grabar su último plano como Abel en el set de 'La promesa'. "Es la primera vez que me duele irme de un proyecto. Eso es gracias a todo el equipo. Habéis conseguido que cada día de rodaje venga contento, con ilusión, y que no me cueste. Sois una familia increíble. A mí 'La promesa' me llegó en un momento de mi vida muy complicado, y esto me ha devuelto la ilusión en la profesión. Os deseo lo mejor. Larga vida a 'La promesa'", pronunciaba un Vergara visiblemente emocionado, para después recibir una clamorosa ovación por parte del resto del equipo.