'La promesa' anunciará un viaje a América y forzará el encuentro entre Adriano y Catalina

Por Redacción |

'La promesa' ya nos ha acostumbrado a su nuevo marco temporal, pero eso no significa que las novedades no vayan a seguir llegando tras el salto. En el episodio emitido el martes 28 de mayo, la ficción diaria de RTVE ha llevado al extremo la tensión entre Lope y Santos, que durante los últimos días han tenido numerosos rifirrafes por la relación del primero con Vera. Sin embargo, la intervención de la joven apacigua un poco los ánimos, aunque también sirve para desvelar que el nexo que la une con Santos no es exactamente lo que parece.

'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

También ha ejercido de mediadora Margarita. En su caso, ha tratado de enmendar las divergencias entre Martina y Ayala y, aunque en primera instancia podría parecer que sus esfuerzos caerían en saco roto,. En paralelo, la situación de Pía tras la aparición de Gregorio ha disparado la preocupación de sus compañeros, pero la irrupción de un aliado inesperado podría desestabilizar la balanza. Por último,, por lo que el marqués ha decidido intervenir.

El episodio 366 de 'La promesa', que se emitirá el miércoles 29 de mayo en la tarde de La 1, intentará cambiar el estado anímico de Cruz, tan mermado tras la marcha de Manuel al frente de batalla, con una sorpresa orquestada por María Antonia: la visita de un modisto que se encargará de confeccionar nuevos y lujosos vestidos para asistir a un baile. Sin embargo, todo apunta a que finalmente no serán invitadas a tan selecto evento. Tampoco fructificará una invitación recibida por Martina para acudir al teatro con el hijo de unos marqueses, aunque en este caso porque la joven se decantará por rechazarla.

Teresa mandará una carta en la que anunciará que próximamente viajará a América junto a su señora. Por su parte, Salvador se sentirá cada vez más culpable porque piensa que le ha arrebatado una oportunidad única a María Fernández. En la planta noble, Cruz será plenamente consciente de que su marido está urdiendo sus propios planes con respecto a Catalina, así que reclutará a Lorenzo para que averigüe lo que está tramando. Para rematar el capítulo, Tadeo irá en contra de los deseos de Catalina y llevará al hangar a Adriano, quien tampoco se mostrará demasiado entusiasmado por conocerla a ella.