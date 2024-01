De 'La que se avecina' a la indigencia: Mónica Cervera vive en un parque y sobrevive pidiendo en la calle

Por Redacción |

Mónica Cervera, la actriz española de 48 años, lleva casi ocho años alejada del foco mediático y de la pequeña pantalla. En 2016, la malagueña retomaba su papel de Mariajo Rivas, hermana de Amador, para el especial de Navidad de 'La que se avecina', siendo esta su última aparición televisiva. Desde entonces, Cervera no ha participado en ningún proyecto más, pero no ha sido hasta el 3 de enero cuando se ha conocido su situación actual.

Mónica Cervera en 'La que se avecina'

La exintérprete, que fue protagonista de la película "Crimen Ferpecto" de Álex de la Iglesia, papel por el que fue nominada a un Goya,, su ciudad natal, tal y como informa Semana, revista que ha podido entrevistarla. "Nadie me ha hecho caso", explica Cervera, indicando que ha pedido ayuda a diversos organismos de Marbella, sin éxito.

Respecto a si ha recibido algún tipo de asistencia por parte de personas relacionadas con el mundo de la interpretación, Mónica Cervera deja claro que "no necesita nada de nadie" y descarta volver a ponerse delante de una cámara. "Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado", añadía.

¿De qué vive?

La que fuera actriz de "20 centímetros" o "Busco" ha explicado cómo intenta ganarse la vida en su dura etapa como indigente. "Pidiendo en uno de los semáforos de la ciudad", explicaba Cervera, insistiendo en que a pesar de que su familia vive en Málaga y podría volver a la casa familiar, no quiere hacerlo. "Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir", añadía.