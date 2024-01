Por Daniel Parra |

Recientemente se cumplieron dos años del ictus que José Luis Gil sufrió y que lo ha apartado de la actuación desde entonces. Durante este tiempo, su entorno más cercano ha ido actualizando a sus seguidores el estado de salud del actor y si cree que volverá a ejercer su profesión con normalidad. A mediados de diciembre, una de su hijas, Irene Gil, afirmó que no creía que su padre "pueda volver a la televisión".

José Luis Gil junto a sus compañeros en 'La que se avecina'

. Nosotros lo llevamos como podemos. Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, comentó en exclusiva a Pronto Irene Gil, que, además, ha deseado equivocarse, aunque el paso del tiempo le "hace perder las esperanzas". La hija del actor insistió en las secuelas que sufre: "Mi padre reconoce a todo el mundo.

Ahora, según el mismo medio, otro miembro cercano del entorno de Gil ha señalado directamente a "muchos de sus compañeros en 'La que se avecina'" ya que "no lo visitan": "A José Luis le hace ilusión que vayan a verle, se pone muy contento, pero deben de estar muy ocupados. Es evidente que han sentido muchísimo lo del ictus y le llaman por teléfono porque lo quieren y lo respetan, pero...". Además, ha comentado que los mensajes de optimismo de sus compañeros "no se ajustan a la realidad, quizás porque los que hablan no saben, pero están deseando que supere esta etapa tan difícil".

"Por lo menos se ha salvado"

Irene Gil admitió que cuesta encajar el revés que sufrieron aquel 4 de noviembre de 2021 y todo lo que ha seguido: "Hemos asumido que nuestra vida no es la misma y luchamos por afrontar esta situación, que es compleja y dolorosa". Durante este tiempo, algunos actores de 'La que se avecina' han compartido sus pensamientos sobre José Luis Gil, como Loles León, que admitió que "su recuperación es muy lenta", o Pablo Chiapella, que se quedó con que "por lo menos se ha salvado". "Lo siento muchísimo por él porque es un apasionado sobre todo de su trabajo", comentó recientemente Macarena Gómez.